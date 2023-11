Sanremo, Alberto Scagni picchiato e torturato da due detenuti nel carcere di Valle Armea

Notte di violenza nel carcere Valle Armea di Sanremo, dove nella serata di mercoledì due detenuti di origine marocchina hanno tenuto in ostaggio e torturato per ore Alberto Scagni, l'uomo condannato a 24 anni e 6 mesi per aver ucciso la sorella Alice il 1 maggio del 2022.

A denunciare il fatto il segretario regionale del SAPPE Liguria, Vincenzo Tristaino: “La situazione interna al carcere, con oltre 290 detenuti presenti, è diventata invivibile. Ieri sera, due detenuti marocchini hanno tenuto in ostaggio un altro detenuto, italiano e condannato per avere ucciso la sorella a Genova, torturandolo per ore, fin quasi ad ucciderlo. L’uomo era un compagno di cella al Padiglione Z, dove sono contenuti i detenuti protetti. Sempre nella stessa cella, un altro ristretto, italiano, è stato tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno”. Secondo il resoconto, i due detenuti artefici delle torture erano anche ubriachi dopo aver ingerito alcool ottenuto in modo artigianale in cella macerando la frutta, arrivando a danneggiare tutta la cella.

Scagni, torturato e picchiato per ore, è stato ricoverato in ospedale con ferite, anche da taglio e contusioni in tutto il corpo. Per placare la violenza, "era intervenuto un gruppo di agenti che aveva fatto irruzione con caschi protettivi e scudi per fare strada ad altri poliziotti al fine di salvare l'ostaggio e portarlo in ospedale. È intervenuto anche, dal carcere di Imperia, il Comandante, il direttore del penitenziario ed il magistrato di turno, che erano presente nelle operazioni nella sezione detentiva e sono stati anche oggetto del lancio di una gamba di legno ricavato da un tavolo. Risulterebbe un solo poliziotto ferito con due costole rotte e 21 giorni di prognosi"

Scagni era stato trasferito a Sanremo dopo essere già stato aggredito con violenza a Genova, nel carcere di Marassi, dove ad ottobre era stato preso a pugni da un altro detenuto.