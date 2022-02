Sanremo 2022, la "lite" a colpi di canzoni tra i fidanzati Giannetta e Lastrico

di Marco Innocenti

Intanto, dal palco dell'Ariston, arriva la conferma: la seconda stagione della fiction 'genovese' Blanca si farà. Gli autori sono già al lavoro

Due fidanzati che litigano, una scena come tante altre, ma sul palco dell'Ariston nulla è come sembra e la litigata, messa in scena da Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della quarta serata, non poteva essere da meno. I due, infatti, hanno "litigato" utilizzando solo frasi strappate da canzoni famose della musica italiana, di oggi come di ieri. E così, fra le riconoscibilissime "il triangolo non l'avevo considerato", "fatti mandare dalla mamma" o "parole, parole, parole", ecco spuntare anche riferimenti a brani meno immediati soprattutto per i più agé.

Intanto, dal palco dell'Ariston, è arrivata la conferma che gli autori sarebbero già al lavoro per scrivere la seconda stagione della fiction "Blanca", la fortunata serie interpretata proprio da Maria Chiara Giannetta e ambientata a Genova. Nel corso della serata, poi, la stessa Giannetta ha voluto portare a Sanremo i suoi angeli custodi, quelli che lei ha chiamato i suoi "guardiani": 5 persone non vedenti (anche se ieri sul palco ce n'erano solo 4) che l'hanno aiutata ad entrare nel personaggio di Blanca, la stagista-poliziotta rimasta cieca dopo l'incendio in cui ha perso la vita la sorella. Un mondo, il suo, che di colpo diventa oscuro ma questo non le impedisce di lottare per trovare la propria strada e inseguire il proprio sogno di entrare in polizia.