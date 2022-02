Sanremo 2022, Bassetti a Telenord: "Musica ed entusiasmo per festeggiare: il virus sta rallentando"

di Marco Innocenti

"Le coscienze degli italiani e dei liguri sono depresse ma siamo su una strada in discesa. Da ora in poi vedremo sempre meno persone in ospedale"

C'era anche Matteo Bassetti ieri sera a Sanremo ad assistere alla quarta serata del Festival. Un'occasione, anche per il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino per ribadire come la Liguria, ma in fondo tutto il paese, stia davvero entrando nella fase endemica, abbandonando (speriamo per sempre) la fase pandemica dell'infezione covid. "Queste serate ci fanno vivere quell'entusiasmo di cui abbiamo bisogno - ha detto ai microfoni di Telenord - perché le coscienze degli italiani e dei liguri sono depresse. Un bellissimo messaggio in un momento in cui il virus sta piegando. Credo che essere qua stasera sia un modo per festeggiare la fine della pandemia. Credo proprio che siamo su una strada in discesa, vedremo sempre meno persone in ospedale. Tra la variante omicron e le vaccinazioni stiamo uscendo dall'emergenza".