Sanità Liguria, la Lega incontra il neo assessore Gratarola: "È stato costruttivo. Al centro i temi principali"

"Abbiamo avuto oggi un primo incontro 'costruttivo' con il nuovo assessore alla Sanità il prof. Angelo Gratarola. Si tratta di un professionista di alto profilo, un medico esperto di pronto soccorso e di emergenza che siamo certi potrà dare un importante contributo in un periodo difficile per il nostro sistema sanitario. Nella discussione di oggi abbiamo parlato di alcune delle principali criticità che riguardano il territorio regionale tra le quali la carenza di personale sanitario, la gestione dell’emergenza-urgenza sia nel territorio spezzino sia dell’albenganese e della Valbormida, l’ospedale di Bordighera, la problematica dei centri trasfusionali, in particolare della Asl 4, oltre che della diffusione della peste suina africana (PSA) - spiegano in una nota il gruppo Lega in Regione -. Abbiamo parlato anche del problema delle liste d’attesa e della necessità impellente del nuovo ospedale Felettino, il cui bando scadrà il 15 novembre. Servono proposte da mettere in campo per dare al territorio le risposte che cerca da tempo e siamo soddisfatti di aver riscontrato in Gratarola la massima disponibilità al dialogo. Gli auguriamo fin da subito un buon lavoro e da parte della Lega gli assicuriamo la nostra massima collaborazione".