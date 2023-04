San Lorenzo al Mare, con "Liguria in Bicicletta" in centinaia hanno salutato il nuovo tratto di pista ciclabile di Ponente

Grande successo di pubblico questa mattina per “Liguria in bicicletta”, l’evento su due ruote pensato per festeggiare l’inaugurazione del nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia. Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini, che si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometir, fino a Borgo Prino. Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia). Subito esauriti gli oltre 400 zainetti con il logo della manifestazione distribuiti alla partenza dei ciclisti a San Lorenzo al Mare; centinaia di persone hanno preso parte anche alla festa organizzata nel quartiere imperiese di Borgo Prino, animata dalle evoluzioni del biker acrobatico Diego Donadonibus Biker e dalla musica dei “Piano B”, oltre che dalle esibizioni a cura della “Compagnia del Teatro dei Mille Colori”.



“Un’infrastruttura fondamentale - spiega a il presidente della Regione Liguria - quella la Ciclovia del Ponente, che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. Oggi abbiamo trascorso una bella giornata di sport e attività all’aria aperta con i cittadini e con i tanti turisti che hanno scelto la Riviera di Ponente come meta per il ponte del 25 aprile 2023, durante il quale speriamo di replicare l’ottimo risultato di presenze registrato a Pasqua. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta”.



“È evidente - spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti - che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia”.



I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia. Il primo lotto di lavori, già completato, ha visto un investimento di circa 680mila euro, tra fondi regionali e del comune di San Lorenzo al Mare, per la realizzazione della pista fino al sovrappasso di accesso al porto turistico di Imperia, mentre il secondo lotto da 770mila euro (di cui 700mila investiti dalla Regione e 70mila da Amaie Energia e Servizi, società che ha in gestione la ciclovia del Ponente) ha riguardato opere di rifinitura e la realizzazione del raccordo con la “Green Line” di Imperia; a questi fondi vanno sommanti ulteriori 200mila euro del Fondo strategico regionale per la riqualificazione delle aree limitrofe e altri 35mila euro per la realizzazione delle aree verdi intorno al tragitto ciclabile, per un investimento totale di oltre un milione e 458 euro da parte di Regione (somma che sale a oltre un milione e 685mila euro includendo i contributi del comune e di Amaie, oltre al primo investimento iniziale del Comune di euro di circa 156mila euro in convenzione con Marina di San Lorenzo).



“Il completamento della pista ciclabile che presentiamo oggi – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale – si traduce in un effetto moltiplicatore sulla mobilità e sul turismo sostenibile. Accende i riflettori sul lifestyle sano e attivo della nostra regione, in cui l’outdoor è praticabile tutto l’anno. Il completamento della ciclabile è un ottimo punto di partenza per promuovere la Liguria dando risalto alle potenzialità del territorio. Sosteniamo dunque convintamente questo modo di viaggiare slow, che permette di assaporare l’identità, la cultura e la bellezza paesaggistica, rappresentando anche una positiva fonte di aggregazione. Non è solo un’attrattiva turistica, ma contribuisce anche al cambiamento delle abitudini degli abitanti, incentivando l’uso delle biciclette e contribuendo così a ridurre il traffico veicolare con indubbi vantaggi di impatto ambientale e di benessere psicofisico”.



“Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quadi 20 da fondi Pnrr. Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria”.



“Una giornata di festa per tutta la Liguria: da oggi, nel Ponente ligure, sono percorribili 28 chilometri di pista ciclabile, che presto diventeranno quaranta – commenta l’assessore all’Urbanistica - Un grande lavoro di squadra tra enti che ha portato questo meraviglioso risultato, per il quale ringrazio i 13 Comuni attualmente attraversati dalla pista ciclopedonale, che oggi hanno partecipato all’evento con stand e gadget contribuendo al successo dell’evento. La pista ciclopedonale è un’importante intervento di rigenerazione urbana, che senza consumo di nuovo suolo, restituisce ai cittadini aree non più utilizzate da tempo, trasformandole in un’opera straordinaria. Una grande opportunità – continua l’assessore - per tutto il territorio, con i tratti di ciclabile che abbiamo realizzato e stiamo realizzando, che collegano costa ed entroterra, verrà valorizzata e riqualificata tutta la Liguria dal mare ai monti”.



“Con oggi inauguriamo gli ultimi 900 metri tra Ospedaletti e Imperia - spiega l’ assessore al Turismo - di questa bellissima pista ciclopedonale di oltre 28 chilometri che si può ritenere tra le più affascinanti d'Italia visto lo splendido panorama che offre a chi la percorre. Inauguriamo alla vigilia dei ponti di primavera proprio perché siamo sicuri che l'ultimo tratto finito richiamerà un numero sempre maggiori di turisti e cicloamatori desiderosi di godersi le belle giornate previste dal meteo”.



“Finalmente - spiega il Comune di Imperia - colleghiamo bene Sanremo con Imperia ma la cosa essenziale di questa pista è, con la speranza che l’intervento di Regione prosegua fino ad arrivare a Cervo, che questo rappresenta il vero collegamento che unisce questo territorio della riviera di Ponente”.



“Con questa inaugurazione uniamo le due grandi città della provincia, Sanremo e Imperia – commenta il sindaco di San Lorenzo al Mare – La ciclovia deve essere sentita come qualcosa che appartiene a tutto il territorio, inclusi i comuni dell’entroterra, dato che unisce tutte le comunità che la compongono. Si tratta di un grande risultato, ottenuto grazie ad un bel lavoro di gruppo dei tecnici che ci hanno lavorato, dai Comuni, dalla Regione Liguria e da Amaie Energia”.

"Amaie Energia considera quello di oggi un importantissimo passaggio verso un più grande e continuativo impegno - spiega Andrea Gorlero, presidente di Amiae Energia- La nostra società, nata per produrre energia e gestire il Mercato dei fiori ed il ciclo integrato dei rifiuti dell'ambito Sanremese, in accordo con il comune di Sanremo e la Regione Liguria, a cui si sono aggiunti i comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare, ha assunto l'impegno di condurre la pista ciclopedonale già di Area 24 , cui si sono uniti ulteriori servizi territoriali. In piena aderenza al nostro Piano Strategico industriale confidiamo di sviluppare sempre più nei prossimi anni questo comparto, convinti come siamo che per garantire efficienza ed equilibrio economico occorra pervenire ad un livello di professionalità congruo rispetto alle tante esigenze di servizi, accompagnato da adeguate economie di scala".