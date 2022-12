Sampdoria Women, sarà una domenica storica: in campo al Ferraris per la partita con il Como

Domenica 11 dicembre 2022 sarà una data storica per la Sampdoria Women, che scenderà in campo, per la prima volta, al Ferraris in occasione della partita con il Como, in programma alle 12.30. Le ragazze di mister Cincotta potranno essere supportate dai tifosi, che avranno libero accesso al settore distinti, al primo anello.

"Si tratta di un evento speciale per il nostro club – dichiara il presidente Marco Lanna – e ci auguriamo di poterlo condividere con tanti sampdoriani. Con la Serie A maschile ferma per il Mondiale, il match di domenica sarà l’unico che una squadra blucerchiata professionistica disputerà a Genova. Per questo ci aspettiamo che i tifosi vengano allo stadio a sostenere le nostre ragazze per spingerle alla vittoria".