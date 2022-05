Sampdoria, volata salvezza: rischiano in 6. Che finale da brividi

di Tiziana Cairati

Il pareggio di Salerno tiene in corsa ancora il Venezia. In questo momento la Samp e lo Spezia hanno 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e un calendario piuttosto complicato. A 180 minuti alla fine della stagione i blucerchiati dovranno affrontare la Fiorentina in casa e l'Inter a San Siro. Due sfide molto difficili per diversi motivi. Quindi, vietato sbagliare.

Il tecnico Giampaolo spera di recuperare Ekdal, sicuramente tra i giocatori più importanti per l'equilibrio della squadra. Senza di lui la squadra fatica molta a ripartire e a creare gioco. Se ne saprà di più nei prossimi giorni quando proverà a verificare le sue condizioni fisiche.