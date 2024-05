Sampdoria, vittoria a Lecco firmata De Luca, uno 0-1 che vale il settimo posto

La Sampdoria, accompagnata da quasi tremila tifosi, soffre per quasi un'ora di gioco contro il Lecco già retrocesso, poi l'ingresso di Pedrola e De Luca cambia tutto: lo spagnolo fa espellere Lepore, l'altoatesino segna il decimo gol stagionale e assicura al Doria una vittoria importante perché, complice il pari del Brescia a Piacenza con la FeralpiSalò, porta i blucerchiati al settimo posto. I risultati del primo pomeriggio avevano dato ai blucerchiati la prima certezza stagionale: il distacco dalla quintultima è ormai incolmabile, quella salvezza matematica che per lunghe fasi della stagione era stata un obiettivo realistico è stata ottenuta con tre partite di anticipo. Ora sotto con la Reggiana a Marassi, domenica 5 maggio, una data che nel 1991 valse lo scudetto e nel 2002 una salvezza dalla C, per sperare ancora.

In avvio meglio il Lecco, con la Sampdoria intimidita. Nei primi minuti i blucelesti impensieriscono Stankovic in un paio di occasioni, mentre soltanto all'8' Alvarez si porta dalle parti di Melgrati. Il Lecco sfiora il gol al quarto d'ora con Caporale, la Sampdoria non dà segni di vitalità. Il primo tiro arriva soltanto al 19', con Murru che impegna Melgrati. Non riescono i blucerchiati a staccarsi dal clichè inconcludente di quasi tutta la stagione. Alla mezz'ora Yepes Laut sfiora la rete, ma l'azione era viziata da offside. Le assenze spiegano solo in parte una prestazione scialba e deludente, alla luce della necessità per il Doria di allungare sulle dirette concorrenti. In particolare delude Kasami, non all'altezza del rendimento offerto per gran parte della stagione. Il primo tempo finisce senza squilli e sul risultato di pari senza gol, irrilevante per il Lecco già retrocesso, assai mortificante per il Doria.



Nel secondo tempo entra Benedetti per il deludente Kasami. Proprio Benedetti salva su Buso al momento della conclusione. Subito dopo esce l'acciaccato Murru per Giordano. Ma la Sampdoria non riesce a incidere, ci prova Alvarez ma senza convinzione. Tocca a Stankovic salvare la Sampdoria con una gran parata su Inglese. I blucerchiati non riescono proprio a far valere le differenti motivazioni di classifica, contro una squadra già retrocessa gestita da una società in vendita. A meno di mezz'ora dalla fine Pirlo cambia in avanti: fuori Verre e Alvarez, dentro De Luca e Pedrola. Il nuovo assetto offensivo sembra giovare al Doria. Lepore, già ammonito, entra durissimo su Pedrola ma serve il Var per il cartellino rosso. Il Lecco resta in dieci e la Sampdoria prova l'assalto finale. Il gol arriva a firma di De Luca ed è il decimo gol stagionale per l'attaccante. Per il Lecco replica Crociata, saetta di poco alta sulla traversa.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Fallo di Leoni su Buso, punizione per la formazione di Malgrati vicino al vertice dell'area di rigore. Lepore calcia direttamente in porta, Stankovic alza in corner. Sugli sviluppi, Bianconi in rovesciata manda il pallone di poco a lato.

8' Inserimento di Alvarez in area, Lepore lo anticipa e subisce anche una spinta.

10' Occasione per il Lecco con Seranti che prova una via di mezzo tra un tiro e un cross, pallone sul fondo.

12' Alvarez scatta sul filo del fuorigioco ma poi si porta il pallone oltre la linea di fondo campo.

15' Occasionissima per il Lecco: Ionita fa sponda per Caporale, che dribbla Ghilardi e calcia di destro, poco alto sopra la traversa.

19' Prima iniziativa del Doria, con Murru che entra in area e conclude di potenza, impegnando Melgrati in una parata non semplice.

34' Occasione per Yepes, che calcia trovando una deviazione in corner: tutto inutile, c'era fuorigioco.

36' Cross insidioso di Ionita, Murru svetta più in alto di tutti e allontana il pallone.

39' Destro di Buso che non calibra al meglio il tiro, pallone che finisce sul fondo.



SECONDO TEMPO

46' Entra Benedetti per Kasami.

51' Benedetti salva su Buso che stava per concludere.

53' Secondo cambio nel Doria: Giordano rileva l'acciaccato Murru.

54' Buona occasione di Alvarez al tiro, esterno destro fuori oltre l'incrocio dei pali.

60' Stankovic salva su Inglese.

64' Entrano De Luca e Pedrola per Verre e Alvarez.

68' Angolo per la Sampdoria, giocata di Pedrola, De Luca in mischia non riesce a colpire a rete.

73' Entrata durissima di Lepore su Pedrola, per far estrarre a Tremolada il cartellino rosso deve intervenire il Var. Lecco in dieci.

77' Colpo di testa di Ghilardi, pallone a lato di poco.

81' GOL SAMPDORIA: la sblocca De Luca. Spunto di Benedetti, traversone in mezzo, Sersanti salva ma De Luca insacca da un metro. 0-1.

86' Ci prova Crociata, saetta alta di poco sulla traversa.

91' Slalom di Stojanovic che supera Melgrati, salva sulla linea un difensore, poi Yepes chiama il portiere alla respinta.



LECCO-SAMPDORIA 0-1

RETE: 81' De Luca.

LECCO: Melgrati, Lepore, Celijak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Degli Innocenti (68' Crociata), Ionita (78' Lemmens); Parigini (68' Guglielmotti), Novakovich (56' Inglese), Buso (78' Lunetta). Allenatore: Malgrati.

SAMPDORIA: Stankovic; Gonzalez, Ghilardi, Leoni; Stojanovic, Ricci (78' Ntanda), Yepes Laut, Kasami (46' Benedetti), Murru (53' Giordano); Verre (64' De Luca), Alvarez (64' Pedrola). Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato da Mauro Galletto di Rovigo e Francesco Cortese di Palermo. Quarto Ufficiale Filippo Colaninno di Pinerolo. Al Var Matteo Gariglio di Nola, Avar Luca Zufferli di Udine.

NOTE: espulso Lepore per condotta violenta. Ammoniti Ricci, Degli Innocenti, Crociata.