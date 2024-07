Sampdoria: via alla campagna abbonamenti, prezzi ridotti e agevolazioni

La Sampdoria ha fatto partire la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 alle 10 di oggi, giovedì 11 luglio. Sono previsti sconti per donne, over 65, under 21 per la Nord, under 14 e under 6. Come promesso, la società ha limato i prezzi: per esempio la Sud è passata da 230 a 205.



Tutti gli abbonati della stagione 2023/24 compreso i titolari di Spring Pack (ultime 4 partite) avranno un prezzo riservato se eserciteranno il loro diritto di prelazione, su tutti i canali di vendita. L’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in formato digitale con caricamento su SAMPCARD o DORIACARD in corso di validità.





L'abbonamento può essere acquistato online su sampdoria.ticketone.it; presso le Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; Ufficio biglietteria tribuna stadio “Luigi Ferraris” (orario continuato 10-19 dal lunedì al sabato).



PRIMA FASE -La fase di Prelazione abbonati stagione 2023/24 e Spring Pack ultime 4 partite 2023/24 è aperta dalle 10 di giovedì 11 luglio alle 23.59 di sabato 27 luglio 2024.

SECONDA FASE - La fase di Prelazione con cambio posto è aperta dalle 10 di martedì 30 luglio alle 23.59 di mercoledì 31 luglio.

TERZA FASE - La fase di vendita libera è aperta dalle 10 di giovedì 1° agosto alle 23.59 di venerdì 23 agosto.

I prezzi variano secondo la fase: gli acquisti in prelazione costano meno rispetto alla fase di vendita libera.



PREZZI PRIMA E SECONDA FASE

TRIBUNA D'ONORE - 1.800

TRIBUNA INFERIORE INTERO - 720

TRIBUNA INFERIORE ROSA - 620

TRIBUNA INFERIORE OVER 65 - 520

TRIBUNA INFERIORE UNDER 14 - 250

TRIBUNA INFERIORE UNDER - 125

DISTINTI INTERO - 290

DISTINTI ROSA - 260

DISTINTI OVER 65 - 215

DISTINTI UNDER 14 - 125

DISTINTI UNDER 6 -60

GRADINATA SUD INTERO - 205

GRADINATA SUD UNDER 14 - 110

GRADINATA NORD INTERO - 180

GRADINATA NORD ROSA - 155

GRADINATA NORD OVER 65 - 135

GRADINATA NORD UNDER 14 - 65

GRADINATA NORD UNDER 6 - 30





PREZZI VENDITA LIBERA

TRIBUNA D'ONORE - 2000

TRIBUNA INFERIORE INTERO - 800

TRIBUNA INFERIORE ROSA - 690

TRIBUNA INFERIORE OVER 65 - 580

TRIBUNA INFERIORE UNDER 14 - 280

TRIBUNA INFERIORE UNDER - 140

DISTINTI INTERO - 320

DISTINTI ROSA - 290

DISTINTI OVER 65 - 240

DISTINTI UNDER 14 - 140

DISTINTI UNDER 6 - 70

GRADINATA SUD INTERO - 230

GRADINATA SUD UNDER 14 - 120

GRADINATA NORD INTERO - 200

GRADINATA NORD ROSA - 170

GRADINATA NORD OVER 65 - 150

GRADINATA NORD UNDER 14 - 75

GRADINATA NORD UNDER 6 - 35