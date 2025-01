Sampdoria, via al mercato: tutti i nomi reparto per reparto

Calcio mercato ufficialmente al via, la conclusione è prevista il 3 febbraio a mezzanotte. Per quanto riguarda la Sampdoria, l'allenatore Leonardo Semplici, dopo la sconfitta con il Pisa, è stato chiarissimo con la società: il primo obiettivo deve essere quello di sfoltire la rosa, il secondo quello di rinforzarla con almeno due elementi nuovi in ogni reparto.

Sulla lista dei partenti ci sono Antonio Barreca, Matteo Ricci, Patjm Kasami, Stefano Girelli, Fabio Borini, Antonio Lagumina, Nikola Sekulov, a cui si sono aggiunti nelle ultime ore Estanis Pedrola (che ha chiesto di tornare in Spagna) e il portiere Marco Silvestri. Nelle intenzioni del tecnico Ebenezer Akinsanmiro dovrebbe restare, ma attenzione al pressing del Bologna sull'Inter, titolare del cartellino del centrocampista nigeriano.

Ovviamente piazzare gli esuberi per Pietro Accardi sarà tutt'altro che facile, visto che si tratta di giocatori che non avevano mercato la scorsa estate, figuriamoci adesso dopo l'avvio choc della Samp in campionato. Ma bisognerà provarci, anche attraverso rescissioni di contratto non certo indolori sul piano finanziario per la società.

Spostandosi al fronte dei possibili arrivi, i nomi sondati per la difesa sono questi: Luca Caldirola del Monza (come anticipato da Telenord), Francesco Folino della Juve Stabia, Kevin Bonifazi del Lecce, Federico Barba del Como e in ultimo lo svincolato Simon Kjaer.

Per il centrocampo l'obiettivo numero uno è Mattia Valoti del Monza, per il quale è pronto un contratto biennale. Il fantasista è fortemente voluto da Semplici, che lo ebbe nella Spal dei miracoli. Per inserire un elemento con il cambio di passo, si sta anche pensando al cavallo di ritorno Karol Linetty, in scadenza con il Torino.

Tanti i nomi esplorati per l'attacco, dove Coda e soprattutto Tutino stanno deludendo e non è escluso che uno dei due, preferibilmente l'ex Cosenza, possa partire. Per il ruolo di centravanti puro piacciono Alberto Cerri del Como, Christian Gytkjaer del Venezia e Andrea Petagna del Monza. Come attaccanti di movimento, le ipotesi portano a Matteo Brunori del Palermo e Antonio Raimondo del Venezia ma di proprietà del Bologna.

Di certo l'intento è quello di mettere a disposizione di Semplici alcuni rinforzi il prima possibile, magari già lunedì prossimo alla ripresa degli allenamenti dopo una settimana di vacanza. Domenica 12 al Rigamonti è in programma la prima sfida del 2025 contro il Brescia, a cui mancheranno tre giocatori per squalifica (Bisoli, Cistana e Olzer). Nella Samp assente Ioannou, pure lui fermato per un turno.

