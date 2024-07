Sampdoria, Venuti a Telenord: "Flachi un idolo, a me basterebbe lasciare un segno"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Da toscano diventare capitano della Fiorentina è stato un sogno, ho anche imparato a gestire la pressione dove ci sono tifoserie importanti. So che nella Sampdoria un toscano come me, Francesco Flachi, è diventato un idolo arrivando dalla Fiorentina: a me basterebbe diventare un simbolo, lasciare un segno. Ho scelto la Samp dopo un'annata sfortunata, di cui non voglio parlare, per rilanciarmi. Ho fatto due promozioni con Benevento e Lecce, in entrambe le situazioni non eravamo favoriti: il segreto è stato il lavoro quotidiano".

Lo ha detto tra le altre cose in un'intervista esclusiva a Telenord il terzino Lorenzo Venuti, neo acquisto della Sampdoria. Ecco il colloquio integrale realizzato con il nostro inviato a Jena.