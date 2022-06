Sampdoria, avanti con Giampaolo.

di Marco Innocenti

Si è parlato soprattutto di calciomercato, delle strategie da seguire per rinforzare la rosa e della disponibilità di spesa

Incontro abbastanza rapido quello che si è appena concluso fra i vertici della Sampdoria e Marco Giampaolo. Presenti a Roma il tecnico e l'avvocato Antonio Romei, collegati da remoto il presidente Marco Lanna e i membri del CdA Bosco e Panconi. In un'ora circa di colloquio si è trattato soprattutto del calciomercato ormai alle porte, della disponibilità di spesa della Samp per rinforzare la rosa e delle strategie da seguire.

Il tecnico ha ottenuto i chiarimenti che chiedeva, anche in funzione della richiesta di non indebolire la squadra e di approntarla in tempo per l'inizio della preparazione estiva.

Nessun accenno alla possibilità che le strade di Giampaolo e della società si possano dividere. Le parti infatti sono più che convinte di proseguire il loro rapporto di collaborazione e così sarà. Nessuna novità invece sul fronte direttore sportivo: mercoledì la società incontrerà Osti e Faggiano e da lì si potrà capire se ci sarà la possibilità di fare ulteriore chiarezza sul futuro.