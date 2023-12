Sampdoria, trasferta con restrizioni a Reggio: società blucerchiata "delusa e amareggiata"

La Sampdoria si schiera, con un comunicato ufficiale, a fianco dei tifosi contrariati dalle restrizioni decise dall'Osservatorio del Viminale per Reggiana-Sampdoria in programma alle 14 di sabato 16 dicembre al "Città del Tricolore" di Reggio Emilia. per il Settore Ospiti del “Mapei Stadium” ai soli residenti della regione Liguria e per gli altri settori ai soli residenti di Reggio Emilia e provincia.

La società blucerchiata "esprime la propria delusione" per le limitazioni che, volte probabilmente a impedire ai tifosi del Parma (gemellati da 33 anni con i sampdoriani, acerrimi nemici dei reggiani) la presenza allo stadio, determina effetti paradossali: i sostenitori blucerchiati residenti fuori Liguria, e non sono pochi come per esempio quelli del Basso Piemonte, della Bergamasca e dei tre club di Milano, non potranno recarsi allo stadio.

"Tali limitazioni - recita una nota del club di Manfredi - ci amareggiano sia per le modalità sia per le tempistiche. A nemmeno due giorni dal fischio d’inizio della gara viene infatti proibito ad un cospicuo numero di tifosi blucerchiati di prendere parte ad una trasferta comoda e priva di rapporti di animosità diretta con la tifoseria di casa. Il club auspica che in futuro vengano presi provvedimenti meno impattanti sulla presenza in trasferta dei sostenitori sampdoriani che, ad oggi, hanno sempre dato prova di civiltà riempiendo con calore ed entusiasmo i settori ospiti degli stadi che li hanno ospitati".