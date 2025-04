Sampdoria, tramonta il sogno Roberto Mancini. Tocca a Iachini

Non sarà Roberto Mancini a tentare l'impresa disperata di provare a salvare la Sampdoria dalla retrocessione in serie C. Dopo una notte quasi insonne e una mattinata di riflessione e di contatti (anche con professionisti e consulenti) l'ex ct della Nazionale campione d'Europa e bandiera dell'epoca d'oro blucerchiata ha telefonato al presidente Matteo Manfredi per comunicargli la sua decisione.

Mancini, quando Manfredi lo aveva cercato per proporgli questa ipotesi, lo aveva ascoltato, ovviamente più con il cuore che con la ragione. Da tifoso più che da allenatore. Aveva parlato della situazione con il figlio Andrea, ex direttore sportivo della Samp (dove l'anno scorso mise a segno "colpi" importanti del calibro di Pedrola, Kasami e Leoni), con alcuni ex compagni in blucerchiato (Lombardo, Invernizzi, Evani, quest'ultimo ieri sugli spalti del "Picco"). Si era consultato con gli amici più fidati. Poi ha maturato la propria più che comprensibile (e molto sofferta) scelta di rinunciare.

Adesso la Sampdoria deve trovare un altro allenatore al posto di Leonardo Semplici. Sarà il quarto della stagione, dopo Pirlo, Sottil e appunto Semplici stesso. Probabilmente sarà Beppe Iachini, cavallo di ritorno, che ha atteso con senso di responsabilità la decisione di Mancini declinando le attenzioni di altri club come Salernitana e Pescara. Nelle prossime ore il comunicato.

Iachini non è un ripiego, anzi, probabilmente andava chiamato un mese e mezzo fa, quando era apparso chiaro a tutti, tranne a chi governa (?) il club che (anche) la scelta Semplici si era rivelata un flop. Il timore è che adesso anche il mister dell'ultima, storica promozione arrivi troppo tardi ma è giusto provarci per non lasciare nulla di intentato.

Iachini come prima mossa quasi certamente riporterà la Sampdoria ad allenarsi a Bogliasco per provare a infondere tranquillità ai giocatori, scossi e provati. Ora la squadra si trova in ritiro a Coverciano, dopo le minacce ricevute nella notte al "Mugnaini".

