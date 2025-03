Sampdoria, tracollo in casa con il Frosinone (0-3): si spalanca il baratro della serie C

La Sampdoria perde rovinosamente la partita con il Frosinone, che dilaga nella ripresa creando un clamoroso 0-3, e abbandona gran parte delle speranze di salvezza. Sul risultato pesa l'errore di Coda dal dischetto sul finale del primo tempo, ma i gialloazzurri hanno creato più occasioni legittimando il risultato, maturato nel secondo tempo con le reti di Kone, Monterisi e Ghedjemis. La posizione della squadra di Semplici si fa disperata, calendario e classifica alla mano. A fine partita gran parte dei tifosi hanno voltato le spalle alla Sud. A preoccupare è stata soprattutto l'assenza di ogni reazione, anche nella giornata che avrebbe dovuto rilanciare i blucerchiati nelle prospettive di una permanenza in B. Ci vorrà davvero un miracolo nelle prossime sette partite. In margine, protesta in due tempi dei tifosi della Sud: prima uno striscione contro la Lega Calcio, esposto di fronte alla squadra arbitrale che effettuava il riscaldamento, quindi a gioco in corso un drappo di rimostranze contro la Polizia.

La gara parte a ritmi altissimi, con Oudin che sfiora subito il gol, poi il Frosinone rilancia e va per due volte vicino al vantaggio, sempre con Marchizza, su cui prima devia Depaoli, poi respinge Cragno. La Sampdoria è volenterosa ma è il Frosinone ad andare vicinissimo al gol al 20' con Ghedjemis, che va via a Beruatto sulla fascia destra e poi riesce nella conclusione con il mancino in diagonale, palla fuori di un soffio. Di fronte ai blucerchiati timidi e contratti, è il Frosinone a mantenere il controllo del gioco, esercitando una pressione costante nella tre quarti dei padroni di casa. Cragno deve salvare la porta del Doria anche al 32' su un velenoso tiro di Kone destinato all'angolino. Poi Sibilli si guadagna un rigore, inducendo il portiere Cerofolini a cinturarlo ed atterrarlo. Ma Coda si fa parare il rigore da Cerofolini. Si va all'intervallo così sul pari senza reti, con i ciociari che hanno giocato meglio creando più occasioni, ma la Sampdoria recrimina sull'errore di Coda dal dischetto che avrebbe potuto indirizzare la partita nel senso favorevole. Dopo l'intervallo si riparte senza cambi. Ci prova subito Sibilli, ma Cerofolini è attento. Al 56', dopo una traversa colpita da Kone, passa il Frosinone con lo stesso Kone, con un tiro deviato da Altare su cui Cragno non può nulla. La Sampdoria vacilla e al 60' Marchizza, molto defilato, colpisce il palo. Il gol sembra aver tolto energie e fiducia alla Sampdoria, che assiste inerme ai tentativi del Frosinone di mettere a segno il raddoppio, che arriva al 70' con Monterisi, a rendere drammatica la situazione di partita e di classifica per i blucerchiati. E' anzi il Frosinone a dilagare, segnando il terzo gol con Ghedjemis. Cala la tela sulla partita, forse sulla stagione.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1' Tiro dalla distanza di Oudin, Cerofolini devia sul fondo. Sul calcio d'angolo nulla di fatto.

7' Deviazione decisiva di Depaoli che manda in calcio d'angolo una conclusione potente di sinistro di Marchizza.

12' Cragno salva su Marchizza, autore di una pregevole girata di sinistro al volo diretta all'angolino destro.

13' Ammonito Bohinen per fallo su De Paoli.

20' Ciociari vicinissimi al gol con Ghedjemis che entra in area da destra, il suo sinistro finisce di poco a lato del palo opposto.

32' Cragno deve salvare la porta del Doria anche al 32' su un velenoso tiro di Kone destinato all'angolino.

38' Coda si fa parare da Cerofolini un rigore concesso per fallo di Cerofolini su Sibilli.

SECONDO TEMPO

46' Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 11 per parte.

47' Tiro da fuori di Sibilli, risponde Cerofolini.

48' Ci prova Ambrosino, deviazione in calcio d'angolo.

54' Kone colpisce la traversa dalla distanza. Quindi Bereszynski e Oudin lasciano il posto a Curto e Akinsanmiro.

56' GOL FROSINONE. Kone prova dalla distanza, la deviazione di Altare inganna Cragno. 0-1.

60' Marchizza da posizione molto defilata colpisce il palo. Semplici lancia Abiuso al posto di Ricci.

65' Rovesciata di Abiuso, un difensore respinge. Quindi tre cambi nel Frosinone.

70' GOL FROSINONE. Monterisi, tenuto in gioco da Veroli, tocca sottoporta e raddoppia.

0-2 77' Mossa della disperazione per Semplici: dentro Sekulov e Benedetti al posto di Depaoli e Beruatto.

86' GOL FROSINONE. Ghedjemis si accentra e segna di sinistro il terzo gol. 0-3



SAMPDORIA-FROSINONE 0-3

RETI: 56' Kone, 70' Monterisi, 86' Ghedjemis.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Bereszynski (54' Curto), Altare, Veroli; Depaoli (77' Sekulov), Yepes, Ricci (62' Abiuso), Beruatto (77' Depaoli); Oudin (54' Akinsanmiro), Sibilli; Coda. All. Semplici

Frosinone (4-3-3): Cerofolini, Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza (77' Bracaglia), Vural (66' Lucioni), Bohinen, Kone (73' Darboe), Ghedjemis, Ambrosino (66' Kverdnadze), Distefano (66' Pecorino). All. Bianco

ARBITRO: Dionisi dell'Aquila.

NOTE: ammoniti Bohinen, Cerofolini, Oudin, Depaoli

