Sampdoria, Thorsby dice no a Salernitana e Cremonese ma resta aperta la doppia pista tedesca

di Marco Innocenti

Il centrocampista starebbe cercando ancora di trovare un accordo con i blucerchiati sul rinnovo ma valuta anche le offerte di Hoffenheim e Union Berlino

Che Morten Thorsby sia in questo momento il nome in cima alla lista dei cedibili di casa Sampdoria, è cosa quasi ovvia. Il centrocampista norvegese ha un contratto in scadenza nel 2023 e, se non raggiungerà un accordo per il rinnovo, fra un anno potrebbe lasciare la Samp a costo zero e la società vorrebbe evitare a tutti i costi questa eventualità. Per questo, si sta ancora lavorando per trovare la quadra di un rinnovo che ancora tarda a concretizzarsi.

Il giocatore, nel frattempo, avrebbe declinato le proposte arrivate da Salernitana e Cremonese. In caso di una sua permanenza in Italia, infatti, l'unica opzione per lui accettabile sembrerebbero essere il Napoli, oltre al rinnovo con la Samp ovviamente. Ma sul centrocampista, già nelle scorse settimane, si sarebbero addensati anche gli interessi di due club tedeschi. Il primo è l'Hoffenheim ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche l'Union Berlino, disposta a presentare un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo, soluzione questa gradita anche alla Sampdoria.