Sampdoria, Stankovic non si sblocca: D'Aversa rimane e si gioca la panchina nel derby

di Edoardo Cozza

Il tecnico serbo non si libera dalla Stella Rossa e i blucerchiati confermano l'allenatore, per cui diventa decisiva più che mai la stracittadina di venerdì

La Sampdoria non cambierà allenatore prima del derby di venerdì sera: per Roberto D'Aversa, sulla graticola dopo il ko interno con la Lazio per 1-3 in una gara mai in discussione, sarà decisiva la stacittadina contro il Genoa.

Dopo la sconfitta nella partita di ieri, la dirigenza blucerchiata ha riflettutto sulla posizione del tecnico, vagliando l'ipotesi di esonerarlo e affidare la guida tecnica della squadra a Dejan Stankovic, l'ex centrocampista di Inter e Lazio, ora allenatore della Stella Rossa in Serbia.

Qualche difficoltà nel liberarsi dalla squadra di Belgrado e anche i ripensamenti anche da parte dello staff dirigenziale della Sampdoria, però, hanno portato alla scelta definitiva: D'Aversa resta in sella almeno fino al derby, partita crocevia sia per la squadra, che ha bisogno di mettere distanza dal terzultimo posto occupato proprio dal Genoa, sia per l'allenatore, che si giocherà le ultime fiches nella gara più importante per l'ambiente e che assumerà, dunque, un peso specifico rilevante sotto tutti i punti di vista.