Sampdoria, Stankovic: "La responsabilità del primo tempo con il Lecce è mia"

"Non ho fatto i cambi perché quelli che sono usciti hanno giocato male. Tu prepari una partita in un modo, se poi non succede devi fare degli aggiustamenti. Ma la responsabilità è mia, non loro. Qualche volta la domenica ti porta situazioni che non ti aspetti. Stasera festeggerò la pasqua ortodossa con i miei cari, le analisi le faccio martedì". Parole di Dejan Stankovic, dopo il pareggio di Lecce per 1-1.

L'allenatore della Sampdoria ha aggiunto: "All'inizio siamo stati un po' pigri, ma non è facile giocare sempre in queste situazioni di pressione e con l'acqua alla gola. La botta subìta con la Cremonese è stata forte. Comunque, abbiamo raddrizzato una partita iniziata male, per trenta minuti non abbiamo praticamente giocato, poi abbiamo cambiato qualcosa dopo l’intervallo e abbiamo portato a casa un punto che muove. anche se di poco, la classifica. Ripartiamo dal secondo tempo".