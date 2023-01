Sampdoria, Stankovic in conferenza: "In ritiro ho visto sacrificio e sudore, saranno 23 finali"

I blucerchiati scenderanno in campo domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel match delle 12.30. Di fronte ci sarò un Sassuolo sempre ostico, ma Gabbiadini & Co vogliono invertire la tendenza rispetto al 2022.

"I ragazzi hanno fatto un grande lavoro in questi 50 giorni, ho visto sudore e sacrificio - le parole di Dejan Stankovic in conferenza - Affronteremo 23 finali, dovremo affrontare ogni avversario come se fosse l'ultimo, senza guardare il colore della maglia. Voglio un gruppo compatto che sappia tirare fuori il meglio dalla situazione di pressione in cui ci troviamo. Ora parlerà solo il campo, ma tengo a ribadire che domani non sarà l'ultima spiaggia, bensì una gara in cui dovremo fare il primo passo verso l'obiettivo".

L'ex Inter e Lazio chiama i tifosi: "So che avremo i nostri tifosi a seguirci costantemente, non molleranno di un centimetro e noi dobbiamo prendere esempio da loro. Questa sosta è arrivata in un momento giusto per noi, perchè abbiamo affrontato tante difficoltà. Staccare la spina e mettere nuova benzina nel serbatoio ci è servito. Non so dire cosa sia andato meglio o peggio in questo periodo, ma ho parlato con i ragazzi e concordano sul fatto che si veda un approccio diverso. Noi ci stiamo preparando per lottare: non dovremo abbatterci di fronte alle prime difficoltà, ma avere il cuore caldo e la mente fredda".

Sui nuovi: "Lammers e Nuytinck sono giocatori pronti, che non vedono l'ora di lottare insieme a noi. Hanno voglia di dimostrare il loro valore e vedono la Samp come una società storica che può contare su una grande tifoseria. Il nostro compito è quello di regalare al nostro pubblico una certa continuità di risultati per restare in Serie A".

Sul Sassuolo: "Affronteremo una squadra che si è stabilizzata in massima serie e che ha sempre avuto bravi allenatori. I neroverdi possono contare su giocatori affermati e su nuovi arrivati di livello, ma noi sappiamo cosa vogliamo ottenere. Dovremo essere pronti a qualsiasi situazione che si presenterà".