Sampdoria, Stankovic: "Concentrati per dare ai tifosi i primi tre punti in casa"

Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro la Fiorentina e fatto il punto sugli infortunati. Queste le sue parole:

"Ha una rosa ampia. Stimo molto Italiano. Ha fatto bene a La Spezia e sta facendo molto bene alla Fiorentina. Gli faccio i complimenti. Aveva certamente in mente, che squadra mettere in campo contro la Sampdoria. Non so quali saranno gli undici, ma mi aspetto una squadra con talento e forza fisica"

"Tre partite diverse tra loro, ed è diversa anche la preparazione. Abbiamo lavorato bene nonostante i problemi medici. Sabiri, Pussetto e Conti hanno avuto problemi. Fabio Quagliarella è rientrato in gruppo mercoledì. Sono assenze pesanti. Ma noi non siamo abituati a piangerci addosso. Dobbiamo fare rotazione. Siamo però concentrati per dare ai tifosi i primi tre punti in casa. Tocca a noi! Senza scuse, ma con certezze e la forza di rispondere".