Sampdoria, Stankovic: "Abbiamo dato il 120% e non è bastato, è frustrante"

Le parole di Dejan Stankovic dopo la sconfitta contro il Torino:

"Lotti e crei, ma alla prima mezza disattenzione prendi gol. Ti crolla una tonnellata addosso, ci sono tanti giocatori che mancano e non riusciamo a segnare. Noi ci arriviamo, questa sera avremo fatto una decina di cross ma o è corto, o è lungo, o esce il portiere. Non è facile, lo ripeto da uomo e non è una scusa. Abbiamo dato il 120% e non è bastato, è frustrante. Abbiamo parlato e ho chiesto il favore di preparare la gara contro il Lecce come se fosse l'ultima. Mi dispiace per i tifosi, hanno ragione perché non facciamo punti e gol. Capisco la contestazione, prendiamo fischi e schiaffi. Sabato sarà una bella prova, da uomini"

Stankovic però non ci sarà contro il Lecce data l'espulsione anche se lui si giusfica così:

pensavo che il Toro la buttasse fuori, Radonjic invece si è fermato un attimo e poi è ripartito. Gli ho chiesto in serbo di buttarla fuori, ma loro hanno continuato e abbiamo subito gol dopo 30 secondi. Se l'avesse buttata fuori, non sarebbe stata la prima o l'ultima volta. Non giudico il Toro, era una mia frustrazione. Non pensavo di prendermi il cartellino, non ho insultato l'arbitro e non ce l'avevo con lui, bensì con Radonjic.