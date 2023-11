Sampdoria-Spezia: verso divieto trasferta agli spezzini, Distinti e Nord a 10 euro

Si va verso il divieto di trasferta per i tifosi dello Spezia, venerdì 24 novembre alle 20,30 a Marassi per il derby regionale con la Sampdoria. I tafferugli che hanno accompagnato gli ultimissimi confronti di campionato tra le due squadre, dovuti alla compromissione dei rapporti fra tifoserie un tempo molto amiche, potrebbero indurre l'Osservatorio a una decisione drastica. Per il momento la vendita dei biglietti del settore ospiti non è ancora partita e i residenti nella provincia della Spezia non possono comprare biglietti dei settori riservati ai sostenitori locali. Si crea un bizzarro cortocircuito per i non pochi doriani che vivono nel Levante ligure.

Per i suoi sostenitori, la società blucerchiata ha deciso di vendere a 10 euro sia i biglietti di Distinti che di Gradinata Nord, in questo secondo caso aggiungendo la promozione "Omaggio Under 14".