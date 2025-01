Sampdoria sotto la lente di Josimar: evidenziati legami tra la proprietà e il mondo delle scommesse on line in Asia

"La Sampdoria è di proprietà di tre uomini d'affari di Singapore con forti legami con l'operatore di scommesse sportive FUN88. Perché questo trio dovrebbe investire decine di milioni di euro in un club di Serie B che non ha alcuna possibilità di essere redditizio nel prossimo futuro?": così Josimar, il sito investigativo norvegese già decisivo nell'evidenziare i guai dei 777, punta la lente sulla società blucerchiata, con un lungo articolo di Philippe Auclair dedicato alle presunte traversie della gestione Radrizzani-Manfredi e al legame con l'operatore di scommesse sportive FUN88, che l'autore dell'inchiesta qualifica come illegale.



LEGAMI - "La Sampdoria è finita sotto una nuova proprietà che potrebbe essere ancora più problematica della ormai moribonda società d’investimento di Miami. Questo accade in un momento in cui il club che con i gol di Gianluca Vialli conquistò lo scudetto nel 1990-91 sta attraversando un periodo terribile nella seconda serie italiana e rischia di essere retrocesso in Serie C per la prima volta nella sua storia. Questi nuovi proprietari hanno, come scoperto da Josimar, forti legami – e forse anche una proprietà condivisa – con uno degli operatori di scommesse sportive più conosciuti in Asia, FUN88, l’attuale “partner delle scommesse asiatiche” del Tottenham Hotspur e del Newcastle United FC".



PROPRIETA' - "I veri azionisti di maggioranza di Blucerchiati, e quindi i proprietari de facto della Sampdoria, non sono Radrizzani e Manfredi, ma i veri azionisti di Kick Off Ventures, che si sono rivelati essere un trio di investitori di Singapore, tutti con quote da 10.000 euro ciascuno. Essi sono Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai (entrambi nati nel 1973) e Lee Kok Leong (nato nel 1976), l’unico dei tre nato fuori da Singapore, in Malesia, ma con passaporto singaporiano. I media italiani hanno anche scoperto che i nomi di Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong erano comparsi nei Panama Papers, il che, pur non essendo una prova di illeciti, era comunque preoccupante. Tutti e tre sono soci di lunga data associati in una società di Singapore chiamata Octava Private Ltd, i cui interessi spaziano dal settore immobiliare alla farmaceutica e agli eSports, attraverso un gran numero di filiali come OSS Property Investments Pte. Ltd. e Esco Lifesciences Group Ltd. Controllano anche, direttamente o indirettamente, altre numerose imprese, come ad esempio Ryde Group Ltd, un’app di car-sharing di Singapore incorporata nelle Isole Cayman, e CNQC International Holdings Limited. Tutti e tre sono stati ospiti di Radrizzani e Manfredi allo stadio Luigi Ferraris, con Tey Wei Jin presente più volte".



ESTREMO ORIENTE - "Radrizzani ha legami di lunga data con Singapore e con l’Estremo Oriente in generale. È a Singapore che MP & Silva, la società di diritti sportivi che ha co-fondato nel 2004, ha stabilito la sua prima sede globale nel 2007. Un consorzio cinese, Shanghai Jin Xin, ha preso il controllo della società di Radrizzani nel 2016, pagando lui e i suoi co-investitori circa 1 miliardo di dollari per una quota del 65% dell’operazione. Radrizzani è rimasto nel consiglio della società dopo l’acquisizione, ma non per molto. MP & Silva non era l’azienda sana che si supponeva fosse. Incapace di far fronte agli obblighi finanziari, MP & Silva è stata chiusa dal tribunale britannico e dal regolatore finanziario di Singapore rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Il fallimento di MP & Silva ha innescato una causa legale presso l’Alta Corte di Giustizia di Londra, in cui la società dell’italiano è stata citata in relazione a accuse di frode e falsa contabilità – in altre parole, per aver “manipolato i bilanci” per renderla più attraente per gli acquirenti cinesi. Si dice che il caso verrà trattato per un periodo di 21 settimane nel 2025. Un altro nome è stato menzionato nei rapporti dei media genovesi, quello del commercialista Nathan Walker, nato a Liverpool e ora residente nell’Isola di Man, che i media italiani dicono abbia avuto un ruolo chiave nell’ingresso dei proprietari nascosti della Sampdoria. Walker è stato anche un altro direttore di Kick Off Ventures. Ciò che ha attirato l’attenzione di Josimar è che Walker è stato anche il direttore e la “faccia” dell’operatore di scommesse orientate verso l’Asia, FUN88, nell’Isola di Man".



FUN88 - "Josimar ha scoperto che i legami tra la Sampdoria e FUN88 non si fermano a Walker. Sono molto più profondi, arrivando al cuore stesso della compagnia. Non c’è dubbio che FUN88 sia un attore di primo piano nell’industria delle scommesse. Non c’è nemmeno dubbio che la società si rivolga principalmente all’India, alla Cina continentale e ad altre giurisdizioni del sud-est asiatico, dove gli operatori di scommesse sportive private non possono operare legalmente. Ma a differenza di molti altri operatori orientati verso l’Asia, FUN88 non è una di queste marche effimere che scompaiono dopo un paio di stagioni per rinascere sotto un altro nome. Sono stati tra i primi operatori a collaborare con un club di Premier League – il Burnley, nel 2010. Sono stati anche tra i primi a lanciare operazioni nell’Isola di Man, nel 2009, ottenendo una licenza attraverso la società locale Welton Holdings Ltd (di cui Walker era stato nominato direttore nell’aprile 2009), per poi passare al fornitore di servizi White Label TGP Europe, con cui è ancora associato, come lo erano o lo sono la maggior parte degli operatori orientati verso l’Asia che hanno stipulato accordi con i club di calcio inglesi".



STRUTTURA PROPRIETARIA - "La struttura proprietaria degli operatori di scommesse sportive off-shore orientati verso l’Asia è così complessa che i loro Ultimate Beneficial Owners (UBO) non possono essere identificati come regola generale. Tuttavia, a volte è possibile farsi un’idea su chi potrebbero essere consultando il database globale dei marchi della WIPO delle Nazioni Unite. Anche gli operatori non autorizzati devono proteggere i loro marchi, dato che il phishing e l’usurpazione di nomi noti è comune nel Far West delle scommesse online. Quando Josimar ha fatto questa ricerca, ha scoperto che il nome e il logo di FUN88 erano stati registrati da una società dell’Isola di Man chiamata Mustafar Limited. Il passo successivo è stato accedere al registro delle società dell’Isola di Man e analizzare i documenti societari depositati da Mustafar sin dalla sua costituzione. È così che Josimar ha scoperto che i suoi attuali proprietari legali non erano altri che… Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, tutti detentori di un numero simile di azioni nell’impresa. Nathan Walker, ancora una volta, è nominato come uno dei tre direttori, insieme all’avvocato irlandese Daniel Binchy e al manager singaporeano Sui-Jen Wong. Sembra altamente improbabile – per usare un eufemismo – che si tratti di un caso di omonimia o identità erronee".



DOMANDE - "In altre parole, è quasi certo che i proprietari nascosti della Sampdoria, Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, siano tutti coinvolti nella gestione di FUN88, il che lascia a noi – e alla Sampdoria – molte domande scomode. Perché degli uomini d’affari di Singapore coinvolti in scommesse sportive illegali dovrebbero investire 100 milioni di euro in un club italiano in difficoltà che non ha alcuna possibilità di essere redditizio nel medio termine? Avrebbero gli organi di regolamentazione italiani e il tribunale di Genova approvato il cambiamento di proprietà della Sampdoria se questi tre uomini fossero stati coinvolti fin dall’inizio nell’acquisizione? Probabilmente no. Eppure oggi sono loro i proprietari. E adesso?" conclude l'inchiesta di Josimar.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.