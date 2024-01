Sampdoria, sondaggio per Aramu: se parte qualcuno, può arrivare

Sondaggio della Sampdoria con il Bari per il fantasista Mattia Aramu, di proprietà del Genoa, in prestito alla società pugliese, dove sta trovando poco spazio. Il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità a un trasferimento sulla sponda blucerchiata di Genova. La formula potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto in caso di promozione.

Resta il fatto che la Samp deve rispettare l'indice di liquidità e prima di poter ingaggiare qualcuno deve prima effettuare un movimento di pari entità, finanziaria o di ingaggio, in uscita. Va anche ricordato che la Sampdoria la scorsa estate aveva anche trattato con il Genoa il centravanti Massimo Coda, ma poi l'operazione non era andata in porto e per l'inserimento della Cremonese e per le pressioni contrarie dei tifosi rossoblù. Certamente Aramu non ha lo stesso peso specifico di Coda, ma l'aspetto della rivalità cittadina va comunque valutato.