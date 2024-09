Sampdoria, Silvestri: "Il mio paese meta di genovesi in vacanza, la maggior parte tifosi blucerchiati: era destino"

"La trattativa all’ultimo è stata molto particolare, non mi era mai capitato in carriera ed è stato difficile, perché comunque scegliere in un’ora qualsiasi destinazione non è semplice. Però il giorno dopo, quando mi sono svegliato, ero molto carico: questo mi ha dato la conferma che la scelta fatta era quella giusta".

Lo ha detto Marco Silvestri, nuovo portiere della Sampdoria, al canale ufficiale della società blucerchiata.

"La Sampdoria è una società che conosco da sempre, con la quale, in qualche modo, sono cresciuto. Vengo da un paesino dell’appenino tosco-emiliano e quando ero bambino non vedevo l’ora arrivassero i genovesi in vacanza. Ragazzi che per la maggior parte tifavano Samp, sono sincero, e tutti ragazzi che sono tutt’ora abbonati allo stadio. Quindi sono cresciuto con questa consapevolezza dell’amore che c’è in questa città per questa maglia e per questa società", ha aggiunto Silvestri.