Sampdoria, si tratta sugli stipendi: proposto ai tesserati di spalmare alcuni pagamenti

Entro il 16 febbraio la Sampdoria deve ottemperare all'obbligo di pagamento della rata trimestrale di stipendi. Trovata la copertura per saldare i mesi di ottobre e novembre, mancano ancora i fondi per quello di dicembre. Ecco perché la società è al lavoro per cercare un accordo con tutti i tesserati per dilazionare una quota di quanto dovuto e non incorrere in una penalizzazione che sarebbe automatica.

Gli introiti del mercato non sono sufficienti a saldare tutte le spettanze non solo della rosa, ma anche degli allenatori esonerati e dei loro collaboratori: la dirigenza sta cercando di trovare con tutti un accordo, coinvolgendo anche Assocalciatori e Lega Calcio, e spalmare i pagamenti fino alla fine dell'anno. Episodi simili sono già avvenuti soprattutto durante il periodo covid e permetterebbero alla Sampdoria di non vedersi togliere punti in classifica complicando ancor di più la corsa salvezza.