Sampdoria, sfatato il tabù "Ferraris": Cosenza battuto con una doppietta di Borini (2-0)

La Sampdoria sfata il tabù del "Ferraris" e batte il Cosenza grazie a una doppietta nella ripresa firmata da Fabio Borini (primo gol su rigore), capocannoniere con quattro reti.

IL PRE PARTITA - Sampdoria e Cosenza si sfidano al "Ferraris" di Genova, dove i blucerchiati non hanno mai vinto e sempre perso nelle quattro partite sin qui disputate. Sulle maglie dei giocatori della Samp una "patch" ricorda Paolo Mantovani a 30 anni dalla scomparsa, in gradinata Sud un enorme striscione con scritto "Hai tracciato la strada. cambiando la storia. Grazie Paolo". Potenziali investitori sono presenti in tribuna, ospiti di Matteo Manfredi. Allo stadio anche il grande ex Toninho Cerezo.

LA CRONACA - Ammonito Marras per una trattenuta su Borini. Al 14' ingenuità di Verre, ne approfitta in contropiede Marras che serve Tutino la cui conclusione è respinta da Stankovic. La Samp prova a reagire e al 23' Vieira calcia debolmente tra le braccia di Micai. Al 27' punizione altissima di Esposito da buona posizione.

Al 36' guizzo di Borini, che si crea lo spazio e impegna Micai in una parata plastica. Poco dopo ammoniti Venturi e Depaoli. Cartellino giallo anche per Vieira, che tuttavia ha preso nettamente il pallone in anticipo sull'avversario. Sulla conseguente punizione ammonito pure Verre, che un paio di minuti dopo si invola verso l'area avversaria ma senza esiti. Ammonito anche Praszelik. Al 48' traversa in rovesciata per Borini, Samp anche sfortunata.

Il primo tempo si chiude 0-0.

La ripresa si apre senza cambi. Cosenza subito pericoloso con un colpo di testa di Forte respinto da Stankovic. Ritmi più alti rispetto alla prima frazione di gioco. Doppia occasione per Borini servito da Verre, salvataggio di Calò. Sampdoria vivace, attacca verso la Sud. Al 16' Grande giocata di Verre che viene steso in area da Marras: calcio di rigore per i blucerchiati. Marras, già ammonito, poteva essere espulso. Si incarica del penalty Borini: l'attaccante spiazza Micai e sigla l'1-0. Terza rete consecutiva per Borini.

Nella Sampdoria entrano Pedrola (reduce dall'infortunio) e Kasami, fuori Verre e Girelli. Il Cosenza reagisce allo svantaggio e Tutino scheggia la traversa con una deviazione di testa. Forte ci prova da due passo, ma il tiro è debole e Stankovic sorveglia. Poi Kasami tenta un pallonetto, fuori misura. Nel Cosenza subentrano Canotto e Viviani per mentre nella Samp il mancino Giordano rileva Barreca.

Occasione per il raddoppio della Sampdoria, Micai salva su Esposito e poi anche su Borini. L'attaccante riesce comunque a raddoppiare a otto minuti dalla fine con una conclusione di esterno. Quarto gol in campionato per Borini, il migliore in campo, che poi esce raccogliendo la standing ovation di Marassi.

Recupero di sette minuti. Paratona di Stankovic su Forte a botta sicura da pochi passi. Fallo su Pedrola, si allunga l'extra time ma il risultato non cambia, anche perché Stankovic mura anche Canotto. Infortunio nel finale a Pedrola, che lascia la squadra in dieci. Il successo però è in cassaforte, primi tre punti in casa per la squadra di Pirlo.

Ecco le formazioni ufficiali di partenza:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca; Girelli, Yepes, Vieira; Verre; Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo

COSENZA (3-4-3): Micai, Rispoli, Meroni, Venturi; D’Orazio, Calò, Praszelik, Mazzocchi; Tutino, Marras, Forte. Allenatore: Caserta