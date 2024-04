Sampdoria senza De Luca e Pirlo alla Spezia cambia la difesa e l'attacco

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tre partite senza De Luca, salvo complicazioni. La Sampdoria perde il suo centravanti, tra i principali protagonisti della rimonta in classifica e Andrea Pirlo è costretto a cambiare per l'ennesima volta la formazione, a cominciare dalla trasferta di sabato al "Picco" nel derby regionale contro lo Spezia. L'allenatore, peraltro, aveva aveva anticipato venerdì scorso in conferenza stampa che il sistema di gioco non sarebbe mai stato un dogma per lui.

Pirlo dunque potrebbe riproporre la difesa a quattro, considerato anche il rientro di Piccini e l'attacco a tre con Verre e Alvarez a sostegno di Borini falso nove. In realtà davanti potrebbe anche giocare l'uruguaiano, con Borini dietro. Resta il fatto che al momento né Esposito né Pedrola sono in grado di scendere in campo dal primo minuto ma potrebbero essere utilizzati a gara in corso in caso di necessità.

Intanto i tifosi blucerchiati si stanno organizzando per la trasferta più corta della stagione, consentita ai soli tesserati per ragooni di ordine pubblico. Pullman sono organizzati dai club Lavagna, Rapallo, Recco, Praini, Tamburino e Valpetronio.