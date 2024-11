Sampdoria senza capo né Coda (che si infortuna): il Pisa ringrazia e vince facile 3-0

E' una Sampdoria pasticciona, prevedibile e troppo passiva quella vista sul campo del Pisa, che vince 3-0 senza troppa difficoltà e mantiene saldamente il primo posto. Blucerchiati che perdono Coda dopo meno di mezz'ora per un infortunio muscolare, ma in generale non crea mai veri pericoli. Akinsanmiro - probabilmente il migliore dei suoi - predica nel deserto, anche i cambi non sortiscono alcun effetto.

Per i padroni di casa segnano Lind - rimpallo sfortunato di Kasami che lo colpisce in volto - poi Tramoni e infine Angori nella ripresa. Nessun riscatto quindi per la Samp dopo la sconfitta interna con il Brescia, ora Andrea Sottil è sotto la lente d'ingrandimento. Domani giocatori subito sul campo di Bogliasco per gli allenamenti, giornata libera annullata.

10' - regna l'equilibrio dopo i primi dieci minuti, le due squadre si studiano con la Samp leggermente più propositiva

12' - occasione per il Pisa, bella palla filtrante a sinistra per Lind da parte di Piccinini, sinistro incrociato respinto da Vismara

16' - Toure! Galoppata solitaria fino al limite dell'area con annesso tunnel a Vulikic, poi il destro si impenna. DUe minuti piu tardi spaventa ancora Toure il cui isnistro viene respinto da Bereszynski

24' - Sostituzione forzata in casa Samp, Coda lamenta un problema muscolare al flessore della coscia destra: primo cambio nei blucerchiati, entra Borini

32' - ancora Pisa in area doriana, cross basso da destra su cui chiude bene Romagnoli in anticipo su Lind

38' - vantaggio del Pisa con Lind: cross e deviazione di Moreo in area, pallone a disposizione di Kasami che nel tentativo di spazzare colpisce Lind in pieno volto, la palla carambola in rete

40' - che rischio per la Samp: malinteso fra Vulikic e Romagnoli che favorisce Moreo, il giocatore nerazzurro si invola verso la porta di Vismara ma calcia sull'esterno della rete

42' - destro potente e angolato di Akinsanmiro che controlla alla grande dopo l'uscia di Semper, il nigeriano piazza ma non trova lo specchio. Il portiere era rimasto fermo

Sampdoria più attivo nel finale ma il primo tempo si chiude 1-0 per il Pisa

SECONDO TEMPO

Parte bene la Samp nella ripresa, al 47' Tutino liberato da Kasami tenta il tiro ma ottiene una conclusione debole e centrale. Buono pero' lo spunto

Aveva cominciato con il piglio giusto la Samp questo secondo tempo, ma a segnare è ancora il Pisa: Tramoni conduce l'azione con Lind che gli restituisce palla in area, sinistro basso che buca Vismara in uscita

54' - risponde la Samp, Romagnoli si inventa attacante e tocca sul cross da sinistra: palla che pero' si impenna

60' - entrano Sekulov e Pedrola nella Sampdoria, poi occasione per Tutino che non riesce tuttavia a calciare in porta. Murato poco dopo anche Borini

70' - bella idea di Akinsanmiro che lancia su Borini, palla che scende bene a disposizione dell'ex Milan e Roma che calcia bene sul primo palo, ma non sorprende Semper

72' - squillo di Pedrola che riceve a sinistra e scarica il destro a giro, palla di poco sul fondo

80' - in forcing la Samp costantemente nell'area di rigore avversaria: pericoloso Akinsanmiro - il migliore dei suoi - che lascia partire un traversone sul secondo palo in direzione Tutino. L'ex attaccante della Salernitana arriva in ritardo sul pallone e spreca

85' - cala il tris il Pisa, piazzato di Angori che infila Vismara dalla distanza. Notte fonda per la Samp

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli (dall'85 Calabresi); Touré, Marin, Piccinini (dal 74' Abildgaard), Angori; Moreo (dal 74' Mlakaar), Tramoni (dal 66' Hojholt); Lind (dal 64' Bonfanti) All.: Inzaghi

SAMPDORIA (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic (dal 80' La Gumina) ; De Paoli (dal 60' Sekulov), Akinsanmiro, Meulensteen, Kasami (dal 60' Pedrola), Giordano (dal80' Benedetti); Coda (dal 24' Borini), Tutino. All.: Sottil

AMMONITI: Canestrelli, Marin (P); Borini, Bereszynski (S)