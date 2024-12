Sampdoria, Semplici: "Squadra costruita per giocare con la difesa a tre"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Questa squadra è stata costruita per giocare con la difesa a tre, che sia un 3-5-2 o un 3-4-2-1 o 3-4-3. Al di là dei numeri, cercheremo inizialmente di rispettare queste caratteristiche. Kasami e Pedrola? Giocatori importanti, che stanno ritrovando la condizione. Valuterò se impiegarli dall'inizio o a partita in corso. E' chiaro che in questo momento tutti i giocatori stanno avvertendo un po' la pressione di giocare davanti a così tanto pubblico, ma a loro ho detto: c'è gente che pagherebbe per scendere in campo a Marassi. Devono cercare di essere spensierati il più possibile".

Parole di Leonardo Semplici, nuovo allenatore della Sampdoria, il giorno della presentazione ufficiale a Bogliasco e in vista dell'esordio in campionato contro lo Spezia, l'ultima formazione da lui guidata in serie A.

