Sampdoria, Semplici: "Rispetto per la Carrarese, è la partita più difficile finora"

Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria, ha analizzato le insidie della sfida contro la Carrarese, di scena domani sera a Marassi. Il fischio d'inizio è fissato alle 20.30 (Telenord sarà in diretta con Stadio Goal a partire dalle 20.00). Per l'allenatore blucerchiato sarà il quarto impegno sulla panchina doriana, il terzo di campionato, ma dalle sue parole traspare grande cautela per il match imminente.

Qualità - Semplici mette in guardia i suoi uomini su quanto troveranno al 'Ferraris' la sera di Santo Stefano: "Affrontiamo la squadra, sicuramente ne ho promossa, ma con grande entusiasmo, fatta di risultati positivi. Credo che di quelle che abbiamo affrontato sia la partita più difficile, perché sulla carta sembrerebbe la più semplice, ma non è assolutamente così. Sappiamo del loro valore e noi cercheremo di fare una prestazione migliore di quella che abbiamo fatto fino ad oggi, cercando di mettere in campo tutte le qualità dei ragazzi e provare a fare nostra la partita".

Rispetto - "Gli allenamenti sono pochi, perché abbiamo giocato continuamente da quando sono arrivato - afferma il tecnico di origine toscana - però i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità. E' chiaro che mi sarebbe piaciuto avere più allenamenti, però i ragazzi stanno dimostrando grande attenzione e grande voglia di risalire. Sicuramente questa è una partita che affrontiamo con grande attenzione, perché ci può dare sicuramente qualcosa di diverso da quello che abbiamo raccolto fino ad ora. Ma è una partita da prendere con grande rispetto, perché questa è una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre affrontate".

Tifosi - Per Semplici c'è un fattore che può essere determinante per trovare una prestazione maiuscola: il calore dei sostenitori sampdoriani. "Sappiamo che contro di noi tutti fanno la partita della vita, quindi bisognerà essere pronti a far sì che questo trend non positivo che c'è stato fino ad oggi possa cambiare. Il nostro tifo sarà determinante in queste giornate, ma sempre. Io l'ho conosciuto da avversario, ma ora sto imparando a conoscerlo anche da protagonista. Il seguito è stato veramente eccellente. Mi auguro che attraverso le nostre prestazioni ci possano stare sempre più vicini, come stanno facendo, e insieme a loro poter portare la Sampdoria a traguardi. Sicuramente in questo momento vogliamo tutto ottenere".

Auguri - Nelle parole rilasciate verso Sampdoria-Carrarese, anche un messaggio di auguri proprio per i tifosi blucerchiati: "Auguri di Buon Natale a tutti i tifosi della Sampdoria, è stato un anno particolare. Sicuramente mi auguro che con il mio arrivo, ma soprattutto con l'aiuto vostro, della società e soprattutto dei ragazzi, di poter finire l'anno in maniera diversa e dare quelle soddisfazioni che tutti noi vogliamo ottenere, in primis voi i tifosi. Affrontiamo la squadra, sicuramente ne ho promossa, ma con grande entusiasmo, fatta di risultati positivi".

