Sampdoria, Semplici: "Col Cosenza serve vincere, ma non è l'ultima spiaggia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Leonardo Semplici prova ad avere un approccio positivo alla delicata sfida di domani contro il Cosenza al "Ferraris". La Samp non vince da quasi 100 giorni: era il 27 ottobre, 1-0 casalingo al Mantova firmato Kasami. Oggi è quartultima in classifica con 22 punti e affronta una squadra ultima a 18, per effetto della penalizzazione di quattro punti confermata anche in sede di appello. Insomma, se non è un'ultima spiaggia per entrambe, è una gara da non sbagliare per nessuna ragione.

Difficoltà - Il tecnico doriano è consapevole che la mancanza dei tre punti sia un macigno: "E' da settimane che cerchiamo sicuramente una vittoria che ci possa dare un po di serenità e possa svoltare questa questa stagione così difficoltosa. E' chiaro che la squadra secondo me ha fatto delle buone cose, ma nel percorso di 90 minuti ho visto degli errori che ci sono stati costati cari: sicuramente questo è un aspetto che dobbiamo migliorare. Però stiamo lavorando per questo, è chiaro che domani vogliamo sicuramente provare a fare la nostra partita, ma sappiamo di affrontare una squadra che ha dei valori. In serie B non ci sono partite facili. Ci stiamo preparando al meglio per fare una prestazione di livello e possibilmente una vittoria, che ci potrebbe dare sicuramente tanta fiducia, questi ragazzi hanno bisogno".

Uomini contati - "Non si cambia modulo. Curto purtroppo è squalificato, Altare ha fatto il primo allenamento oggi, fino all'ultimo valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto anche altre situazioni che oggi valuteremo per cercare di mettere in campo gli undici in partenza. Ci possono dare più garanzie di disputare un certo tipo di partita quindi insomma abbiamo delle situazioni da valutare e per quanto riguarda poi è arrivato nelle giuste condizioni pronto per giocare si è sempre allenato e quindi siamo contenti del suo arrivo. Meulensteen ma non sta bene. È una situazione che stiamo valutando, ma credo che non sarà della partita".

Ultima spiaggia - "Se fosse l'ultima partita del campionato potrebbe essere l'ultima spiaggia. Siccome non lo è, credo sia una partita importantissima e potrebbe essere determinante per noi poterla vincere, però sappiamo le difficoltà che fino ad oggi abbiamo trovato. È vero, non abbiamo vinto, però siamo rimasti agganciati al treno e questo era secondo me l'aspetto più importante dei pareggi nelle partite passate. Viene visto come una sconfitta fuori dall'ambiente, ma credo sia normale per le aspettative. È chiaro che bisogna darsi una smossa".

L'andamento del mercato - "Sono contento nuovi arrivi, non è così semplice nonostante gli arrivi metterli dentro e risolvere i problemi. Credo ci sia bisogno di lavoro, lo stiamo facendo con massimo impegno, massima dedizione e con la massima voglia per cercare veramente di uscire da questa situazione. I giocatori mi auguro siano 24-25 massimo, la cosa giusta sarebbe avere due giocatori per ruolo, però vediamo. Il mercato non è mai semplice, sia in entrata che in uscita. Ci abbiamo messo un po' per arrivare alla fine il completamento della rosa. Da parte mia sono contento, ma allo stesso tempo mi dispiace soprattutto aver difficoltà a livello numerico in difesa".

Caso Coda? - "Quando giocava Coda, Coda non faceva quello che doveva fare. Non gioca una volta, allora deve sempre giocare. Da parte mia faccio scelte per quello che vedo in allenamento e delle situazioni che è giusto valutare durante il percorso. Con me ha sempre giocato a parte, anzi forse gli potevo dare un turno di riposo, quando abbiamo giocato infrasettimanale, perché ha retto il reparto avanzato quasi da solo. Importante ritrovare un Coda diverso da quello che abbiamo visto e che possa dare l'apporto che tutti si aspettano".

Gli ultimi arrivi - "Perisan è arrivato nelle giuste condizioni, siamo contenti del suo arrivo. Oudin è un giocatore che mi auguro, ma abbiamo già intravisto la sua entrata a Mantova... il valore di questo ragazzo ragazzo sarà presentato nel migliore dei modi, è chiaro. Anche lui veniva da venti giorni di allenamenti a parte, però sta bene e quindi siamo contenti del suo arrivo. Sibilli è un altro acquisto sicuramente positivo e quindi aspettiamo con grande interesse e con grande voglia di mettere giocatori a disposizione della Sampdoria che ci possono dare un contributo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.