Sampdoria, scatto salvezza a Pescara con la vittoria in rimonta firmata da Conti e Depaoli (1-2)

Allo stadio Adriatico va in scena Pescara-Sampdoria, terminata con la vittoria in rimonta dei blucerchiati per 2-1 grazie alle reti di Conti e Depaoli.

La prima frazione è vivace sin dai primi minuti. Il Pescara parte meglio e sfiora il vantaggio con diverse occasioni, tra cui una traversa colpita da Di Nardo e alcune iniziative di Valzania e Insigne. La Sampdoria, però, cresce col passare dei minuti e risponde con Brunori e Conti.

Il momento chiave arriva nel finale di tempo: al 44’ l’arbitro viene richiamato al VAR e concede un calcio di rigore al Pescara per fallo di Abildgaard su Olzer. Dal dischetto, al 45’+3, è proprio Di Nardo a battere Martinelli e a portare in vantaggio i biancazzurri. Poco prima dell’intervallo la Samp sfiora il pareggio con una clamorosa doppia occasione prima con Barak e poi con Pierini, ma il risultato resta 1-0.

Nel secondo tempo la Sampdoria cambia volto con una serie di sostituzioni che aumentano la pressione offensiva. Il Pescara prova a gestire, ma con il passare dei minuti gli ospiti iniziano a spingere con maggiore convinzione.

Al 74’ il Pescara spreca una grande occasione con Meazzi e all’82’: Cicconi serve un cross basso perfetto e Conti è il più rapido di tutti a intervenire, siglando l’1-1 che riaccende la partita.

Nel finale succede di tutto. Il Pescara prova a reagire ma si sbilancia, mentre la Samp continua a crederci. Dopo cinque minuti di recupero, al 90’+3, arriva l’episodio decisivo: Cherubini inventa sulla fascia e mette in mezzo un cross preciso che Depaoli trasforma nel gol del sorpasso, appoggiando di petto il pallone in rete.

Il triplice fischio sancisce la vittoria della Sampdoria per 2-1 in rimonta, al termine di una gara decisa da un secondo tempo di grande intensità dei blucerchiati.

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