Sampdoria, salvezza conquistata ancor prima di scendere in campo con la Fiorentina

di Marco Innocenti

L'Inter batte il Cagliari 3-1 e i sardi restano a -4 dai blucerchiati

Missione compiuta in casa Sampdoria: la salvezza è cosa fatta, ancor prima di dover scendere in campo contro la Fiorentina, lunedì alle 18,30 al Ferraris. Distorsioni del calcio dei nostri tempi, in cui la contemporaneità delle ultime partite di campionato non è più un diktat.

E così, la gara di domani contro i Viola di Vincenzo Italiano si trasforma in una vera e propria passerella, una festa-salvezza in cui sicuramente ci sarà anche tempo e modo di gioire un po' delle disgrazie altrui, con il Genoa che proprio in virtù del risultato maturato in Sardegna, deve invece dire addio alla Serie A.

Con la salvezza conquistata, poi, scatta anche la conferma automatica di Marco Giampaolo in panchina, secondo una clausola presente sul contratto sottoscritto dal tecnico al momento del suo ritorno a Bogliasco. Sarà lui l'allenatore della Sampdoria per i prossimi due anni.