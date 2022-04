Sampdoria-Roma 0-1, al Ferraris decide Mkhitaryan

di Marco Innocenti

Il goal-partita per la squadra di Mourinho arriva a metà del primo tempo

90'+5: Finisce qui al Ferraris, passa la Roma

90'+4: Ci sarà un minuto addizionale

90'+3: Ammonito Pellegrini per perdita di tempo: era diffidato, salterà la Salernitana

90'+1: Cambio nella Samp: dentro Yoshida per Ferrari

89': Ci saranno 4' di recupero

78': Tiro di Abraham, deviazione di Colley e la palla sfila sul fondo di un soffio

72': Fuori Thorsby e dentro Trimboli

70': Giallo per Sabiri

65': Cross di Augello che mette dentro per Sabiri, stop e tiro immediato ma troppo centrale. Rui Patricio senza problemi

60': Doppio cambio nella Samp: dentro Augello per Murru, dentro Vieira per Rincon

49': Candreva si accentra, sposta palla sul mancino e finta il tiro ma serve in profondità per Quagliarella. L'attaccante blucerchiato però non scatta e la palla sfila sul fondo

46': Si riparte. La Samp manda in campo Quagliarella al posto di Sensi

SECONDO TEMPO:

45': Finisce qui la prima frazione

44': Cross di Karsdorp, Abraham non ci arriva per un soffio e la palla termina fra le braccia di Audero

37': Grave errore di Bereszynski che tocca corto per Audero, Abraham si inserisce ma (per fortuna della Samp) è troppo defilato e non riesce a concludere a rete

26': Discesa di Karsdorp, cross forte rasoterra che trova la scivolata di Thorsby ad anticipare Abraham, la palla però finisce sui piedi di Mkhitaryan, girata in rete e la Roma passa in vantaggio

21': Sensi recupera palla e serve Caputo che si aggiusta la palla e calcia ma Rui Patricio fa buona guardia

11': cross basso di Karsdorp, Colley interviene e la palla carambola sul braccio ma il difensore blucerchiato era in caduta e l'arbitro fa proseguire. Decisione corretta

8': Giallo per Ibanez che stende Sabiri

4': Incornata di Ibanez che non trova la porta per questione di centimetri. Palla alta non di molto

2': Zalewski pasticcia e la Samp parte in contropiede. Sensi fa scorrere poi appoggia a Thorsby che spara in Gradinata da buona posizione

1': Si parte. Il primo pallone è della Roma

PRIMO TEMPO:

Sampdoria e Roma si sfidano al Ferraris con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di far bene. I giallorossi arrivano al match di oggi dopo la sbornia nel derby, i blucerchiati di Marco Giampaolo tornano in campo dopo la convincente e preziosa vittoria colta in casa del Venezia.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

SAMPDORIA: Audero, Ferrari, Murru, Bereszynki, Colley, Thorsby, Sabiri, Sensi, Rincon, Candreva, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello, Vieira, Askildsen, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Di Stefano, Trimboli. All. Giampaolo.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Vina, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Felix, El Shaarawy, Shomurodov. All. Mourinho.

ARBITRO: Manganiello (Assistenti: Bresmes e Vecchi - IV: Santoro - Var: Nasca - Avar: Costanzo)