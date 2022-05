Sampdoria, risentimento muscolare per Sensi: salta la Lazio

di Edoardo Cozza

Il centrocampista va ko e salta l'allenamento: con ogni probabilità non sarà in campo all'Olimpico, ma tornerà Rincon dalla squalifica

La vittoria nel derby ha rasserenato gli animi in casa Sampdoria, ma l'allenamento odierno porta una cattiva notizia: con ogni probabilità Stefano Sensi salterà la prossima sfida di campionato contro la Lazio a causa di un malanno muscolare che lo ha costrestto a saltare l'allenamento. Di seguito il comunicato della società blucerchiata: "Riscaldamento tecnico, esercitazione tattica e partitelle a tema. Questo il programma pomeridiano svolto al “Mugnaini” dalla Sampdoria in vista della trasferta in casa della Lazio. Programma al quale non hanno preso parte Stefano Sensi (terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare per il quale saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni), Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco (percorsi di recupero agonistico). Domani, giovedì, squadra ancora al lavoro a Bogliasco nel pomeriggio".

Per Giampaolo, comunque, ci sarà la possibilità di schierare Rincon, che aveva saltato la sfida col Genoa causa squalifica.