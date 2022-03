Sampdoria, riecco Damsgaard: il danese torna a Bogliasco

di Edoardo Cozza

Il trequartista non scende in campo dal 3 ottobre: poi il lungo infortunio con i tempi di recupero ritardati anche da un'infezione al ginocchio

La Sampdoria tornerà ad allenarsi domattina a Bogliasco e Giampaolo è pronto anche ad accogliere Mikkel Damsgaard: il trequartista danese, lontano dal campo dal 3 ottobre scorso, non dovrebbe scendere in campo neanche per un differenziato, ma riprenderà confidenza con l'ambiente e con il nuovo tecnico.

Damsgaard quest'anno ha collezionato solo 7 presenze in Serie A, poi un lungo infortunio, complicato da un'infezione al ginocchio, gli è costato sei mesi di stop: un'assenza che sicuramente ha inciso nelle prestazioni dei blucerchiati, che sperano di poter vedere nuovamente sul terreno di gioco il classe 2000 anche solo per le ultime gare di campionato.