Sampdoria, riaperto il City in via xx settembre a Genova

Ha riaperto questa mattina Samp City in via XX settembre, dopo i lavori di restyling che hanno obbligato alla chiusura per il periodo estivo.

La nuova veste del negozio a tinte blucerchiate vede un'area commerciale più ampia, non più legata soltanto alla parte inferiore del locale. Adesso i kit da gioco e tutta la linea per il tempo libero si trovano sia al piano strada che al piano basso. Allo stesso tempo, è scomparso il bar che caratterizzava l'area sinistra rispetto all'ingresso.

Il costo della ristrutturazione realizzata da Gestio Capital è stato di oltre 150 mila euro, in attesa di definire come verrà sfruttato il piano superiore.

La biglietteria di Samp City, in precedenza posizionata di fronte all'ingresso, si è trasferita al piano inferiore: fino al 25 agosto non entrerà in funzione per biglietti e abbonamenti, che continueranno ad essere emessi all'ufficio biglietteria della Tribuna allo stadio "Luigi Ferraris".