Sampdoria-Reggiana 0-1: i blucerchiati si fanno male da soli, la Reggiana porta a casa 3 punti

Sampdoria chiamata al riscatto dopo il mezzo passo falso di Frosinone, contro una Reggiana che torna a Marassi dopo appena 16 giorni (sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa). Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

SAMPDORIA: Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes, Bellemo, Giordano; Akinsanmiro, Tutino, Coda. Allenatore: Andrea Pirlo.

REGGIANA: Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti; Maggio, Reinhart, Sersanti; Vergare, Gondo, Portanova. Allenatore: William Viali.

La cronaca della partita

PARTITI! - La Samp in classica tenuta blucerchiata, pantaloncini bianchi e calzettoni blu, attacca dalla Sud verso nord. Reggiana in maglia bianca, pantaloncini rossi e calzettoni bianchi.

10' - Tentativo di Tutino, che servito da Akinsanmiro entra in area seguito da due difensori reggiani. Il diagonale del numero 10 blucerchiato sfila oltre il secondo palo.

17' - Reggiana pericolosa, il pallone arriva molto vicino alla porta di Ghidotti dopo un'azione insistita sul lato sinistro blucerchiato. C'è una mischia in area piccola e Portanova riesce a colpire, Ghidotti respinge.

19' - Ancora Reggiana, stavolta con Vergara che sfrutta un errato disimpegno doriano: c'è ancora Ghidotti a salvare il risultato.

22' - Tutino lanciato da Yepes viene anticipato da Bardi in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Bereszynski calcia al volo da fuori area, ma la conclusione è bloccata dal portiere reggiano.

28' - Reggiana di nuovo in avanti, trascinata da una discesa di Vergara, che si accentra al limite dell'area e conclude di sinistro. Il contrasto di Vulikic smorza il tiro, angolo per gli ospiti da cui non nasce altro pericolo.

41' - Ammonito Romagnoli, che stende Gondo lanciato sulla fascia destra. In precedenza lo stesso Gondo era stato ammonito per una manata a Tutino, a metà campo.

44' - Ammonito anche Maggio, per un intervento alle spalle ad Akinsanmiro. Punizione Samp poco oltre la lunetta: il destro di Coda è alzato in angolo dalla barriera avversaria.

FINE PRIMO TEMPO - Risultato in parità a metà partita: Samp senza troppe idee e con le punte poco servite, Reggiana più pericolosa, soprattutto in contropiede.

SI RICOMINCIA - Cambio Doria nell'intervallo: Ghidotti infortunato cede la porta a Vismara.

53' - Rigore per la Samp prima concesso e poi annullato! Discesa di Akinsanmiro sulla destra, il nigeriano entra in area saltando un paio di avversari poi si ferma. Al suo ultimo dribbling atterrato, Cosso di Reggio Calabria indica il dischetto. Il direttore di gara è poi richiamato dal Var e cambia idea sul penalty.

64' - Doppio cambio Samp: Benedetti e Depaoli per Akinsanmiro e Giordano, con Venuti che va ad occupare la fascia sinistra. Cambio anche per la Reggiana, entra Ignacchiti per Maggio.

68' - Occasione Samp, dopo un cross di Venuti c'è l'uscita di Bardi in anticipo: il pallone finisce sui piedi di Depaoli, che da pochi metri spara alle stelle.

78' - Ci prova la Samp ma senza fortuna: cross di Depaoli, anticipo della difesa reggiana su Bellemo e Coda, angolo Doria. Subito dopo entrano Vieira e Sekulov per Bellemo e Tutino.

84' - Gol della Reggiana: disastroso passaggio di Vieira a centrocampo, Vido intercetta e spedisce Vergara in porta. Per il giocatore emiliano è facile battere Vismara per l'1-0 ospite.

FINISCE 0-1 - Dopo 7 minuti di recupero senza vere occasioni doriane, Cosso decreta la prima sconfitta interna della stagione. Fischi per Pirlo e i suoi giocatori: la Samp non ha mai creato pericoli per la porta degli avversari, Bardi chiamato in causa solo per un tiro da lontano di Bereszynski. Preoccupante stop.