Sampdoria, Radrizzani dopo l'allungo cerca l'accordo definitivo con Ferrero: lunedì l'assemblea per la ratifica. Malagò: "Ventata di positività"

di Maurizio Michieli e Stefano Rissetto

L'allungo notturno di Andrea Radrizzani per l'acquisto della Sampdoria, messo a segno nelle ore tra venerdì e sabato, è una mossa molto importante per il futuro della società blucerchiata in vista dell'assemblea straordinaria degli azionisti in programma lunedì alle 18,30 in seconda convocazione presso la sede di Corte Lambruschini. Per l'ufficialità dell'operazione, rimane ancora da perfezionare l'accordo con Massimo Ferrero, che è pur sempre il socio di maggioranza. Ma dall'entourage di Radrizzani e del suo socio Matteo Manfredi di Gestio Capital filtra comunque ottimismo.

Nella giornata di venerdì, anche Alessandro Barnaba di Merlyn Partners aveva presentato la sua proposta definitiva. Entrambe le offerte erano state valutate con la dovuta attenzione dal CdA e quella del duo Manfredi-Radrizzani è stata giudicata migliore, anche in relazione al piano di ristrutturazione del debito e il soddisfacimento dei creditori.

La proposta del presidente del Leeds Utd si fonderebbe su un accordo di termsheet (protocollo d'intesa) sorretto da Banca Sistema, che vede Gestio Capital di Manfredi e Aser Ventures di Radrizzani impegnati a coinvolgere - non nell'immediato ma in una prospettiva di medio termine - un investitore di peso come QSI, il fondo sovrano del Qatar controllato da Nasser Al Khelaifi e deciso a entrare nel calcio italiano sia pure con quote di minoranza.

Intanto, domani Radrizzani saprà a quanto ammonterà il ricavato della vendita del Leeds, impegnato sul campo contro il Tottenham: in caso di salvezza e permanenza in Premier League si parla di 500 milioni di sterline, che si ridurrebbero a 150 nell'ipotesi di una retrocessione.

Anche ai vertici del Coni c'è attenzione. Quella della Sampdoria è una situazione che Giovanni Malagò segue “da vicino, come qualsiasi altra vicenda di squadre blasonate che hanno fatto la loro storia”. Lo ha detto il presidente del Coni dalla terrazza di Casa Italia durante la sua visita a Villa Borghese per il 90° CSIO di Piazza di Siena, in cui ha parlato anche della possibile cessione della Sampdoria al fondo Gestio Capital. “Conosco la situazione – ha spiegato - Oggi c'è stata una grandissima ventata di positività, che però nel giro di qualche ora si deve concretizzare”. Una chiusura delle operazioni per cui “sembra ci sia la volontà delle parti. Sarebbe un peccato se questo non si riuscisse a ottenere - ha ribadito Malagò -, perché i tifosi della Sampdoria meritano il meglio”.