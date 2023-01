Sampdoria, Quagliarella: "Con il calcio forse smetto a giugno"

"Ci ho pensato per più di un attimo. Ci sono altissime probabilità che io smetta a giugno, ma non avrei mai voluto che finisse così, a causa di un infortunio. Mi dicevo: cavolo, devo chiudere in questo modo? Era questo che mi faceva star male, più del dolore al ginocchio" Sono parole del capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella, che in un'intervista al portale inline SportWeek ha parlato anche del suo prossimo futuro e della possibilità di chiudere la sua carriera da calciatore.

"Per fortuna la gravità della lesione è stata ridimensionata, anche se qualche giornalista mi aveva già dato per spacciato" - afferma Quagliarella -"Con me è sempre così. La buttano sempre sul tragico. Poi, nel momento in cui mi stanno per seppellire, risorgo. Oltre alla morte io ho un’unica, altra certezza: finirà quando lo dico io. Nessuno deciderà al mio posto. Certo non pensavo di arrivare tanto avanti con l’età"

"Se c'è una maglia che mi sento più addosso di altre? Quella della Samp. È il club che ha aperto e che chiuderà la mia carriera. A Genova sono da quasi 9 anni e con la gente basta ormai uno sguardo per intendersi. Certo, non dimentico la fortuna di aver indossato anche solo per una stagione la maglia del Napoli» - chiude l'attaccante