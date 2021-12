Sampdoria, Puggioni: "Resettare subito il ko di Firenze per ritrovare attenzione ed entusiasmo per la Lazio"

di Marco Innocenti

"Contro i biancocelesti non è mai stata una gara semplice. Loro arrivano feriti e umiliati dopo Napoli ma anche la Samp vorrà reagire dopo questa sconfitta"

Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive della Sampdoria, che a Firenze va in vantaggio ma poi cade sotto i colpi di Callejon, Vlahovic e Sottil. Una sconfitta pesante nel punteggio ma che, alla fine, ha confermato i passi in avanti rispetto alle prestazioni di un mesetto fa. La squadra è rimasta in partita, anche dopo il tris dei Viola, cercando con costanza di rientrare in partita. "La Sampdoria quest'anno ha una sua mission - commenta Christian Puggioni - Ha un campionato da affrontare con l'ottica generale. Veniva da due vittorie consecutive ed era andata in vantaggio. Peccato non sia riuscita a tenere il risultato almeno fino all'intervallo ma questo deve essere solo un piccolo passo falso da mettere da parte, per affrontare il prossimo rush di partite con l'entusiasmo e l'attenzione ma soprattutto con l'abnegazione viste nelle due ultime vittorie".

"La Fiorentina in questo momento è nettamente superiore alla Samp ma per coscienza di gioco, per argomenti tecnico-tattici - chiarisce Puggioni - In casa la Fiorentina ha messo sotto squadre ben più blasonate della Samp a livello di classifica. Far punti al Franchi sarebbe stato un grandissimo risultato ma bisogna sempre avere la coscienza di sapere dove bisogna posizionarsi. Ora va resettata questa sconfitta per affrontare al meglio la partita casalinga contro la Lazio".

"Storicamente, la sfida contro la Lazio non è mai una partita semplice per la Samp - conclude - a maggior ragione quando affronti una Lazio ferita e umiliata dalla sconfitta col Napoli. Credo che entrambe le squadre abbiano voglia di rivalsa perché anche la Samp non accetterà di aver perso così, per 3-1 dopo due vittorie consecutive, quindi penso che sarà una partita dai livelli d'attenzione molto alti".