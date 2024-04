Sampdoria prima nelle ultime dieci giornate: numeri e uomini della rimonta

Che la Sampdoria stia attraversando il periodo migliore del suo travagliato campionato di serie B lo testimoniano diversi indicatori. Primo fra tutti, la classifica parziale delle ultime dieci giornate che vede la squadra di Pirlo in testa con il Parma, sopravanzato addirittura per migliore differenza reti. A seguire, Venezia, Como, Catanzaro e Cremonese. Un ruolino di marcia eccezionale, considerata la prima parte di stagione dei blucerchiati. Molto hanno fatto le quattro vittorie consecutive ottenute con Feralpi, Ascoli, Bari e Ternana. Un filotto che eguaglia quello della Samp di Iachini, riportando a galla un precedente beneaugurante visto come si concluse quell'annata altrettanto sofferta.

E poi la tripletta di Manuel De Luca, il cigno di Bolzano o il centravanti operaio: l'attaccante ha potuto portarsi a casa il pallone esattamente 2.262 giorni dopo l'ultima tripletta firmata da un giocatore della Sampdoria, nientedimeno che il grande capitano Fabio Quagliarella, autore di tre reti alla Fiorentina nel 2018. Prima, nell'era moderna, ci erano riusciti Eder, Icardi e Pazzini.

Ma se De Luca con la tripletta ha rappresentato l'apice della riscossa, non può passare sotto silenzio la crescita esponenziale di Giovanni Leoni, nato il 21 dicembre del 2006, il diciassettenne più impiegato nei campionati di serie A e B di tutta Europa. Merito suo in primis per l'autorevolezza con cui scende in campo, ma anche di Pirlo per averci creduto difendendolo dopo l'errore con il Brescia e di Andrea Mancini di averlo scovato nel Padova di Torrente, dove non giocava. Il difensore è in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni e su di lui si sono già accesi i riflettori di molte squadre.

A suggellare il momento magico della Samp c'è stata anche la visita al "Ferraris" di Riccardo Rossi, centauro della Moto Gp, omaggiato con la maglia blucerchiata numero 54, il preferito dal pilota.

Insomma, un periodo a tutto gas che adesso porterà la Samp al "Barbera" di Palermo, dove sabato alle 16,15 è in programma un confronto delicatissimo, poiché la sesta posizione dei siciliani non sembra inespugnabile.