Sampdoria, Pirlo: "Voltiamo pagina, alla Spezia dobbiamo farci trovare pronti"

Andrea Pirlo guarda alla sfida di domani al "Picco" con fiducia. "C’è stata molta amarezza anche durante la settimana. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante da vincere. Ci tocca tornare indietro e rimetterci a lottare come sempre perché ora mancano poche partite e i punti sono fondamentali. Dobbiamo riscattarci dalla brutta gara di sabato contro una squadra che ha bisogno di punti come noi. Dovremo farci trovare pronti. La sconfitta col Sudtirol fa parte del calcio soprattutto quando vivi una stagione così altalenante e non c’è mai quella razionalità. Sappiamo a che punto siamo, dove abbiamo sbagliato e dove possiamo fare meglio. E’ giusto restare con un giusto equilibrio, che è la cosa più importante. Non si va avanti con alti e bassi ma con continuità".

"Ci è sembrato che non avessimo la giusta energia per fare quello che volevamo. Forse il caldo che ci ha tolto energia, tanti giocatori hanno giocato sottotono. Le altre squadre sono tutte lì, ci sono tante squadre che lotteranno per i playoff, per i playout e per la promozione".

Lo Spezia sarà un'avversaria difficile. "Giocheranno col coltello fra i denti ma dovremmo fare la stessa cosa. Dobbiamo ribattere colpo su colpo. Sappiamo che inizieranno molto aggressivi perché è una partita fra due squadre liguri ma saranno importanti i punti in palio. Sarà una gara molto aperta, molto aggressiva con tante possibilità di fare la partita da entrambe le squadre. Dobbiamo cercare di attaccarli nei loro punti deboli. Abbiamo lavorato per arrivare ad essere pronti domani, non ci sono stati intoppi. Mancano poche partite da qui alla fine e dovremo dare qualcosa in più di quello che abbiamo perché sappiamo l’obiettivo che dobbiamo raggiungere. E’ normale che dopo una sconfitta ci sia un po’ di sconforto ma dobbiamo voltare subito pagina".

Situazione squadra: "Esposito sta bene. Come lui anche gli altri. Avremo la possibilità di scegliere, anche Piccini è disponibile".

Quanto a Verre, "Non c’è un problema Verre. Non ha fatto bene come tutti gli altri. La gente si aspetta tanto da lui perché sa quello che può far lui. E’ dispiaciuto anche lui ma capitano partite dove non riesci a dare il meglio".

La volata finale è alle porte. "Calcoli non ne puoi fare. Può influenzare giocare dopo, forse nelle ultime partite dovresti giocare sempre in contemporanea ma contano i tuoi risultati così come eventuali passi falsi di altri. Puoi vincere e perdere contro chiunque, conta avere l’atteggiamento giusto".