Sampdoria, Pirlo verso Como e campionato: "Società ha fatto ottimo lavoro, ora tocca a noi"

Andrea Pirlo guarda con fiducia al debutto della sua Sampdoria, domenica 11 agosto alle 20,45 a Marassi contro il Como, nel primo turno di Coppa Italia. "C'è tanto entusiasmo dentro e fuori lo spogliatoio. Campagna acquisti positiva con giocatori nuovi. Livello alzato, atmosfera positiva. Abbiamo lavorato serenamente, ci aspetta una stagione importante, ci guardano tutti. Non cambia l'obiettivo".

COPPA ITALIA - "E' una partita importante, affrontiamo una squadra di Serie A, attrezzata moltissimo in questo mercato, ne sappiamo il valore. Sarà un test importante, dovremo giocare al massimo, senza paura".

TERRENO FERRARIS - "Non deve essere un alibi, sarà uguale per noi e per il Como".

PROPRIETA' VICINA - "Sentiamo la responsabilità. La proprietà ha fatto una squadra di alto livello, spetta a noi fare un grande lavoro. Altre squadre con grande mercato, ma la società ha fatto un grandissimo lavoro, dal presidente al direttore. Sono arrivati tantissimi giocatori di grande livello, anche come struttura ed esperienza. E' cambiata la squadra e c'è un bell'ambiente. Sono stati scelti giocatori che sanno come si fa a vincere la B. Sentiamo pressione, dobbiamo sentirla, abbiamo energia e forza in più per far di più rispetto all'anno scorso. Il livello di tutti si è alzato. Normale la pressione, con questa maglia e con questi tifosi".

ANGELOZZI - Il ds del Frosinone Guido Angelozzi ha messo le mani avanti: "Non siamo una corazzata come la Sampdoria". Pirlo replica: "Sono i soliti giochi di tutte le squadre, siamo abituati. Ci guardano? Che ci guardino! Siamo belli, che ci guardino".

DERBY - "Derby in Coppa Italia? Meglio farlo, vuol dire che vinci la partita di domani".

ACQUISTI - "Vismara è stato il miglior portiere della serie C, col Como parte Ghidotti. Akinsamiro e Meulensteen sono giocatori interessanti e di prospettiva, siamo stati bravi ad anticipare altre squadre per Aki. Melle è più indietro degli altri, ma vede bene il gioco, ha qualità. Tutino ha sofferto la dinamicità degli allenamenti, deve crescere. Sta bene, a disposizione. Bellemo è un futuro allenatore, un punto di riferimento per tutti gli altri, un bellissimo acquisto".

ABBONATI - "Non è mai stato in dubbio il loro appoggio, le vittorie portano atmosfera positiva e quindi lo stadio deve diventare il nostro fortino".