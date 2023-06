Sampdoria, Pirlo e Legrottaglie ufficiali: presentazione a The Ocean Race, Manfredi e Radrizzani a Genova

La nuova Sampdoria parte nel segno di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, firmato un biennale con opzione per il terzo anno, sarà a Genova in serata, mentre in sede è già arrivato Matteo Manfredi, in compagnia dell'avvocato Francesco De Gennaro, accolti dal consigliere Alberto Bosco, e lo raggiungerà a stretto giro Andrea Radrizzani. I due neoproprietari della Sampdoria incontreranno i dipendenti in sede.

L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Pirlo il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2025. Nel contempo la società informa di aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting".

La conferenza di presentazione di Pirlo e Legrottaglie si terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 16, nell’ambito di The Ocean Race - Genova The Grand Finale, presso la Sala Genova (1° piano, Padiglione Blu Jean Nouvel) dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante.

Il campione del mondo 2006 - scelto dopo che la dirigenza aveva deciso di abbandonare la pista che portava a Fabio Grosso, anch'egli eroe di Berlino - è reduce da un'esperienza in Turchia, al Fatih Karagumruk, che segue un anno sabbatico dopo l'esperienza alla Juventus, che lo aveva visto subentrare a Sarri per vincere Coppa Italia e Supercoppa. Pirlo ha accettato con entusiasmo la proposta di Radrizzani, indirizzato verso l'ex centrocampista della Nazionale da Nicola Legrottaglie, suo compagno alla Juventus e prossimo ad assumere l'incarico di direttore dell'area tecnica.

Proprietari, dirigenti e tecnico dovranno confrontarsi anche sulla costruzione della nuova squadra, da rifare radicalmente per via delle numerose partenze e del depauperamento rovinoso conseguente alla gestione Ferrero, e sull'assetto della società. In scadenza, in particolare, i contratti di Ienca, Invernizzi e Palmieri.

Passi avanti anche per la scelta di Livigno come sede del ritiro estivo. La preparazione in alta quota, in attesa di approvazione da parte di Legrottaglie e Pirlo, è prevista dal 10 al 23 luglio. Ancora da definire il quadro delle amichevoli.