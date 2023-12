Sampdoria, Pirlo: "Perdere sarebbe stato ingiusto, noi più forti dei guai"

Andrea Pirlo, dopo il pari in extremis con il Bari, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Perdere - dice il tecnico della Sampdoria - sarebbe stato ingiusto. Per la seconda gara di fila non raccogliamo una vittoria in casa, ma bisogna ripartire dalla grande reazione di un gruppo che sta diventando squadra e che proprio non ci stava a perdere".

La posizione in classifica, dopo il magro punto raccolto in due gare casalinghe, è tornata a farsi poco rassicurante: "Non guardo la classifica, ragiono - argomenta Pirlo - gara dopo gara. È vero che ci chiamiamo Sampdoria e che abbiamo un pubblico importante e che si segue in massa ovunque, ma vorrei ricordare a tutti che abbiamo subito due punti di penalizzazione e che ho a disposizione ragazzi che, per una serie di motivi, ho dovuto gettare nella mischia più del previsto".

Infine una menzione per due giocatori in evidenza: "Vedere la crescita di Stankovic mi rende soddisfatto, faccio i complimenti anche ad Esposito che è un elemento importantissimo per noi e che sprono ogni giorno perchè so che può e deve dare di più".