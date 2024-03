Sampdoria: Pedrola torna tra i convocati dopo cinque mesi

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con la Ternana, in programma lunedì 1° aprile alle 20,30 a Marassi per la 31a giornata del campionato di serie B. Tra i convocati spicca Estanis Pedrola, la cui ultima presenza in campionato risale al 22 ottobre, in occasione di Sampdoria-Cosenza che lo aveva visto in campo per 27 minuti. Al momento, il bilancio del ventenne catalano è di 9 presenze e 3 gol. Tra i 23 convocati c'è anche Cristiano Piccini, che torna in lizza dopo un infortunio che lo aveva fermato dopo 5 partite disputate a seguito del suo arrivo da svincolato il 31 gennaio scorso.

Ecco l’elenco completo.

PORTIERI: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

DIFENSORI: Barreca, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Leoni, Lotjonen, Murru, Piccini, Stojanovic.

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Darboe, Girelli, Kasami, Verre, Yepes Laut.

ATTACCANTI: Álvarez, Borini, De Luca, Ntanda, Pedrola.