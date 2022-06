Sampdoria, occhi puntati su Orsolini: il Bologna apre al prestito

di Marco Innocenti

Il giocatore è legato ai rossoblu da un contratto da 1,1 milioni a stagione fino a giugno 2024

Si starebbero intensificando i contatti fra la Sampdoria e il Bologna per il possibile passaggio in blucerchiato di Riccardo Orsolini. Il calciatore, classe 1997, sarebbe stato indicato proprio da Marco Giampaolo come uno dei rinforzi graditi per la prossima stagione ma resta da capire quali siano le intenzioni della società rossoblu, alla quale Orsolini è legato da un contratto da 1,1 milioni a stagione fino al 2024.

Secono Sky Sport, la Sampdoria starebbe addirittura pensando di mettere sul piatto il cartellino di Manolo Gabbiadini per cercare di abbassare le pretese economiche del Bologna in caso di una cessione a titolo definitivo ma, più verosimilmente, si punterà ad un prestito, magari inserendo una clausola di riscatto con obbligo o semplice diritto.