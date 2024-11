Sampdoria: nasce a Venezia il club 'Marvelous' in onore di Marvin Hagler, leggenda del pugilato e tifoso doriano

Una nuova realtà si affaccia nel panorama del tifo sampdoriano, con una gradita novità dal Veneto: il Sampdoria Club Venezia "Marvelous" ha recentemente ufficializzato la sua affiliazione alla Federclubs. Fondato nell'ottobre 2024, il club nasce dall'unione di appassionati sostenitori della Sampdoria provenienti dalle due città di mare, Venezia e Genova, e si propone come punto di riferimento per i tifosi blucerchiati nel Nord-Est.

Il nome del club è un omaggio a Marvelous Marvin Hagler, leggendario pugile campione dei pesi medi, noto non solo per i suoi successi sul ring, ma anche per la sua passione per la Sampdoria. La sua figura incarna alla perfezione i valori di resilienza e determinazione, qualità che il club vuole trasmettere ai suoi membri. Proprio come il campione che non ha mai conosciuto il tappeto, il Sampdoria Club Venezia si ispira a una tenacia che trova eco nel cuore del tifo blucerchiato.

Al momento della sua fondazione, il club conta circa quindici soci e dispone di due sedi operative: una a Venezia e l’altra a Genova. Qui, i tifosi sampdoriani "meravigliosi" come Hagler possono ritrovarsi per condividere la loro passione per la squadra e portare avanti con orgoglio il sostegno ai colori blucerchiati.